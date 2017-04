Moj sopotnik, ki je bil Bosanec in je šel v Beograd iskat delo, je odkimal. Seveda je bila gneča popolnoma normalna, ker je bilo konec praznikov, ljudje pa so se z obiskov pri sorodnikih vračali domov. »Mislim, da Srbija tukaj ni problem,« je pokazal daleč naprej proti dvema modrima zabojnikoma, na katerih je bila zastava Bosne in Hercegovine. »Bosansko carino so izurili cariniki iz Evropske unije. Zato tukaj vse natančno kontrolirajo in zavlačujejo. Boste videli, na srbski strani bo šlo potem veliko hitreje. Oni delajo še po starem. Kot bi mignil, bova skozi.«

Bil sem edini, ki je položaj razumel kot nekaj neobičajnega. Vsi drugi so zavzeli držo sprave s svetom in so se do ovire na poti vedli kot zen budisti. Takšna je pač usoda ljudi, ki potujejo. Prej ali slej se jim nekaj postavi čez pot. Proti temu ne moreš nič. Opazoval sem strategije čakanja, ki so že skorajda šle v pozabo. Iz prtlj