Vložitev tožbe je posledica finančne preiskave, v kateri je tožilstvo preverjalo premoženje Janeza Janše in povezanih oseb: njegove žene Urške Bačovnik Janša, brata Rajka Janše in sestrične Janševe žene Nataše Pajenk, ki je kot bančnica skrbela za bančne posle družine Janša.

Finančna preiskava Janše in povezanih oseb se je začela septembra 2013 na podlagi pisne pobude, podatkov avstrijskega urada za preprečevanje pranja denarja in ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je Janši očitala za 210.000 evrov nepojasnjenega premoženja. Vrhovno sodišče je sicer poročilo KPK naknadno odpravilo, ker Janša na osnutek poročila in ugotovitev ni mogel dati pripomb, s tem mu je bila kršena ena od ustavnih pravic. A je nato senat KPK v drugi postavi postopek ponovil in prišel do enakih ugotovitev.