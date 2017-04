V okolici Bologne italijanski policisti in druge specialne enote že osemnajsti dan iščejo pobeglega Srba, ki naj bi 1. aprila med ropom bara ubil natakarja, sedem dni pozneje starejšega lovskega čuvaja ter se nato spretno skril v težko prehodnem gozdu osrednje Italije. Nanj sta naključno naletela policista ob rutinskem pregledu vozil. Brez zadržkov je streljal tudi na njiju. Sprožili so obsežno policijsko iskalno akcijo. V močvirnem gozdu pobeglega Srba išče blizu tisoč policistov, območje preletavajo s helikopterji, a ruskega Ramba, kakor so ga označili italijanski mediji, še niso ujeli.

Štiridesetletnik ima več identitet, poznajo ga kot Igorja Vaclavića in Ezekijela Norberta Feheruja. Poleg vzdevka ruski Rambo, ki se ga je prijel, ker se je ljudem predstavljal kot Rus, ima tudi vzdevek Brezimni nindža. Gre za starega znanca policije, rojenega v Subotici, ki je v Italiji že odslužil triletno zaporno kazen zaradi ropov, v Srbiji pa ga iščejo zaradi spolnega napada. Italijanske oblasti so ga hotele izgnati iz države, a se jim je vedno spretno izmikal in deset let živel popolnoma neopazen. Njegov sostanovalec iz zapora je policiji razkril, da gre za telesno izjemno dobro pripravljenega nekdanjega vojaka srbske vojske. Uril se je za posebne operacije v divjini in iskanje prebežnikov, nato pa pobegnil. Govori več svetovnih jezikov, med njimi tudi kitajščino, v zaporu pa naj bi gledal samo risane in dokumentarne filme, ki naj bi mu jih oče v otroštvu prepovedal. »Na dan je naredil po 5000 trebušnjakov, razen ob nedeljah, ko je šel k sveti maši,« je še pojasnil sostanovalec. Italijanski mediji pišejo, da je mojster kamuflaže, da se zna izogniti policijskim psom in si sam pozdraviti rane. V prid mu je bilo v zadnjih dneh tudi deževno vreme, ki je na močvirnem podeželju brisalo še tiste redke sledove, ki jih za seboj pušča spretni morilec. Kljub vsem spretnostim pobeglega pa policija sumi, da ima pri skrivanju nekaj pomagačev.