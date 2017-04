Po kompromisu v členih glede podeljevanja koncesij je predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti sprejemljiv tudi za DeSUS in ga lahko podprejo, je povedal podpredsednik te stranke Tomaž Gantar.

Novela po besedah ministrice na transparenten in zakonit način ureja podeljevanje koncesij v zdravstvu. Po težkih usklajevanjih in napetih odnosih med ministrico in DeSUS so se danes partnerji dogovorili za kompromisni predlog, ki je po besedah ministrice izboljšava dveh členov. A s tem ne spreminjajo osnovnega koncepta zakona, je povedala v izjavi novinarjem po koalicijskem srečanju.

Po predlogu se bodo koncesije podeljevale na osnovi javnega razpisa, s koncesijskim aktom za 15 let, ob preverjanju izpolnjevanja pogojev in kriterijev pa se lahko koncesija podeli še za 15 let, je pojasnila ministrica.

Veliko jasnejši kriteriji Gantar je spomnil, da je dosedanji predlog predvideval podaljšanje koncesije do 15 let, poleg tega pa so zdaj po njegovih navedbah veliko bolj jasni kriteriji. Koncesija se tako podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oz. če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.