Na novelo so leteli očitki o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom, kritike so prišle tudi iz tujine. Kritikam se je danes tudi uradno pridružila slovenska varuhinja človekovih pravic, ki je na tiskovni konferenci povedala: »Ocenjujemo, da gre za protiustaven člen zakona o tujcih, ki predvideva oblastno ravnanje in v njem smo prepoznali številne kršitve človekovih pravic.«

Nussdorferjeva je ob tem opozorila, da si vsi, tudi tujci, »zaslužijo, da so obravnavani kot subjekti in ne objekti.« Varuhinja hkrati predlagala, naj ustavno sodišče sporni člen zakona obravnava prednostno, njeno odločitev za vlogo zahteve pa so med drugim spodbudili tudi pozivi nevladnih organizacij in peticija, ki jo je pred dobrim mesecem podpisalo 1300 podpisnikov.

»Današnji časi so težka preizkušnja strpnosti, gre za svetovni pojav, prisotna je tudi bojazen pred terorizmom«, je še dejala Nussdorferjeva in opozorila, da do nestrpnosti, ki lahko uniči tudi varnost državljanov in povzroči napetosti, ni daleč.