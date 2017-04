Tudi v Varšavi je osnovni cilj vsaj ena medalja. »V zadnjih letih je bil cilj vedno tak in tako je tudi tokrat. Če se bomo vrnili brez, bo to neuspeh,« brez zadržkov razmišlja 58-letni strateg reprezentance. Prva kandidatinja za kolajno je seveda evropska, svetovna in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki pa po Fabjanovi oceni za EP ni povsem 100-odstotno pripravljena, vseeno pa se tudi s to formo brez težav lahko poteguje za najvišja mesta.

Visoke cilje so v celjskem Sankakuju obdržali kljub dejstvu, da v ekipi za EP manjkata lani tretji najboljši Evropejec Roki Drakšič, ki je v Kazanu v zgodovinskem slovenskem dvoboju za medaljo odpravil mladega Martina Hojaka, in bronasta z lanskih olimpijskih iger Anamari Velenšek, ki po poškodbi počasi spet trenira, a je daleč od olimpijske forme.

»Ne vem, kaj nameravata. Nismo se še usedli in pogovorili. Roki je bil na operaciji kolena in povsem možno je, da se vrne na blazine. Ana Velenšek pa sodeluje na treningih, s pravim treningom pa se še ni spoprijela. Zelo bi bil vesel, če bi se pogovorila. Pripravljen sem na kompromise, a želim, da rečejo, da bi trenirali vrhunsko. Sam za polovičarski pristop nisem,« še pravi trener, ki je Urško Žolnir in Tino Trstenjak popeljal do zlatega olimpijskega odličja, Velenškovo in Lucijo Polavder pa do brona.