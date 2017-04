Nizkonapetostno ogrevanje I-eco (od 12 do 48 voltov) je prava izbira za samostojno ogrevanje klasičnih, pasivnih in nizkoenergijskih bivalnih objektov. Primeren je tako za novogradnje kot za adaptacije. Je priljubljena izbira tudi za posamezne prostore, še posebej tam, kjer si želimo več udobja (kopalnica, otroška soba, balkon, atrij, …). Izberete pa lahko talno, stensko oziroma stropno ali kombinirano električno ogrevanje. Prevodnik toplote je po posebni metodi plastificiran aluminijast trak, ki je popolnoma varen, saj ga lahko brez posledic prevrtate ali zmočite. S talnim ogrevanjem I-eco lahko ogrevate tudi dvorišča,vrtove in rastlinjake. Sistem ogrevanja lahko priklopite na električno omrežje ali neposredno na alternativne vire energije.

DO 100 LET BREZ VZDRŽEVANJA Prednost nizkonapetostnega talnega ogrevanje je vsekakor nizka začetna investicija in nižji stroški ogrevanja kot pri drugih ogrevalnih sistemih. Prihranke dosežemo pri porabi energije predvsem zaradi edinstvenega sistema, ki omogoča majhne izgube pri prenosu in regulaciji energije. Montaža je hitra in ugodna, stroški vzdrževanja pa skorajda zanemarljivi. Tovrstni sistem ogrevanja vam prihrani tudi ogromno prostora, saj ne potrebujete kotlovnice, radiatorjev ali dimnika. Omogoča vam maksimalen izkoristek toplote in odlično regulacijo, saj lahko termostat namestite v vsak prostor posebej. I-eco pa vam ponuja kar do 20 let garancije, medtem ko je življenjska doba samega ogrevalnega sistema izjemno dolga, in sicer od 50 do 100 let.

RAZVIT NA DOMAČIH TLEH Sistem ogrevanja I-eco je plod slovenskega znanja ter razvoja in danes greje različne objekte po Sloveniji in Evropi. Priporočajo ga strokovnjaki na področju gradbene fizike in energije v stavbah. »Električno nizkonapetostno talno ogrevanje po sistemu I-eco predstavlja tehnično novost na področju učinkovite rabe energije za ogrevanje stavb in je izjemno učinkovito, racionalno in predvsem tehnično napredno, zato ga zelo priporočam. Ker gre za nizkonapetostno talno ogrevanje, je povsem varno in ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Investicija je znatno nižja od vseh sistemov toplovodnega ogrevanja.« Peter Žargi, univ. dipl. inž. arhitekture