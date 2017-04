Jimmy Butler je k zmagi prispeval 22 točk. Izkazal se je še Rajon Rondo, ki mu je do trojnega dvojčka zmanjkal le en skok. In če so nekateri presenečeni, kako dobro igrajo biki v končnici, čeprav so šele osmi nosilci, pa so košarkarji Chicaga ves čas verjeli vase. »Niti malo nisem presenečen. Vsi igramo zelo zavzeto,« je po tekmi dejal Butler, ki je 22 točkam dodal osem skokov in osem podaj.

Rondo je končal pri 11 točkah in 14 podajah, vsi člani začetne peterke bikov pa so dosegli vsaj po deset točk. Dwyane Wade jih je zbral 22, vključno s 16 v drugem polčasu, Robin Lopez pa 18 ter osem skokov.

Toronto in Los Angeles izenačila Toronto Raptors so v domači dvorani zmagali s 106:100 in dvoboj prvega kroga vzhoda poravnali na 1:1 v zmagah. Tudi na zahodu so Los Angeles Clippers po uvodnem porazu izenačili razmerje moči na 1:1, potem ko so pred domačimi navijači z 99:91 premagali Utah Jazz.