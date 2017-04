Na tekmi pred domačimi navijači so se najbolj izkazali novinec Markus Nutivaara, ki je debitiral v NHL, William Karlsson in Boone Jenner, ki so za mlado ekipo vsak dosegli po gol in podajo. Po en zadetek sta k zmagi prispevala še Jack Johnson in Josh Anderson. K prvemu veselju v domači garderobi v končnici in sploh prvi zmagi Columbusa v prvem nastopu v končnici v zadnjih treh letih je prispeval še vratar Sergej Bobrovski, ki je zbral 27 obramb.

Tako so si modri jopiči podaljšali nastope v boju za Stanleyjev pokal, a pingvini kljub porazu še niso v težavah, saj vodijo s 3:1 v zmagah, peta tekma pa bo v četrtek zvečer spet v Pittsburghu. Na vzhodu so v domači dvorani zmagali New York Rangers in dvoboj prvega kroga končnice z Montreal Canadiens izenačili na 2:2. Takšen pa je tudi izid dvoboja zahodne konference med San Jose Sharks in Edmonton Oilers, potem ko so morski psi današnjo tekmo dobili kar s 7:0.