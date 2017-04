Nemški osemodstotni zunanjetrgovinski presežek ni opravičljiv, čeprav se Nemčija sooča z demografskimi izzivi – hitrim staranjem prebivalstva –, je v pogovorih za več evropskih časnikov dejala direktorica IMF Christine Lagarde, ki se bo v četrtek srečala tudi z nemškim finančnim ministrom Wolfgangom Schäublejem. Nemčija bi morala visok zunanjetrgovinski presežek v večjem obsegu namenjati za naložbe v infrastrukturo, je še menila Lagardova in dodala, da bi bil pogojno opravičljiv presežek do štiri odstotke.

Nemčija naj poveča vlaganje v javno infrastrukturo Na nemško vlado zaradi visokega zunanjetrgovinskega presežka že vrsto let letijo kritike z več strani, v zadnjem obdobju pa so se še okrepile. Spomnimo se samo izjav iz administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Nemčija izkorišča nizko vrednost evra in tako krepi konkurenčnost izvoza na račun vseh drugih držav, tudi v primerjavi z ZDA. Nazadnje je nemško vlado okrcal še neodvisni kandidat za francoskega predsednika Emmanuel Macron, ki mu javnomnenjske ankete kažejo, da bi utegnil na francoskih predsedniških volitvah premagati Marine Le Pen. Dejal je, da Nemčija izkorišča makroekonomska neravnovesja v evrskem območju in ustvarja visok zunanjetrgovinski presežek, s čimer pa škoduje evrskemu gospodarstvu. Nemčijo je pozval, naj neravnovesja odpravi, hkrati pa napovedal, da bo v Franciji, če bo seveda zmagal, izpeljal prepotrebne reforme trga dela, da bi Francija postala bolj konkurenčna. Podobne kritike je slišati tudi iz Bruslja. Evropska komisija je, podobno kot Lagardova, nemško vlado pozvala, naj poveča naložbe v javno infrastrukturo in neravnovesje odpravi.

Zunanjetrgovinski presežek se samo še povečuje Čeprav se v Nemčiji očitkov o nevzdržno visokem zunanjetrgovinskem presežku vztrajno otepajo, države z deficiti pozivajo k povečanju konkurenčnosti lastnih gospodarstev in navajajo, da so že začeli zviševati plače ter investicije. Zadnji podatki kažejo, da se nemški zunanjetrgovinski presežek samo še povečuje. Nemčija je lani po podatkih nemškega statističnega urada ustvarila rekordnih 252,9 milijarde evrov zunanjetrgovinskega presežka. Številka tako že močno presega osem odstotkov BDP. Zunanjetrgovinski presežek je Nemčija povečala tudi v trgovanju z drugimi članicami EU, in sicer z 72 milijard evrov na dobrih 75 milijard evrov, potem ko je ta številka v preteklih nekaj letih upadala. Rast plač in večje vlaganje v javno infrastrukturo, kar je sicer pohvalila tudi Lagardova, očitno še nimajo večjega učinka.