Štiri kroge pred koncem je položaj v boju za polfinale košarkarskega državnega prvenstva sila zanimiv. Krka in Rogaška sta si mesti v izločilnih bojih praktično že zagotovili, za preostali dve vozovnici pa se obeta ogorčen boj med Zlatorogom, Hopsi in Olimpijo. Slednja je trenutno v najtežjem položaju, saj zaseda peto mesto, danes pa k njej v goste prihaja Rogaška. Polzeljani bodo gostili Krko, Zlatorog pa odpisani Helios.

V slačilnici Olimpije po tretjem zaporednem porazu v ligi za prvaka že močno tuli alarm. Ljubljančani so po finančno eni najbolj zglednih sezon v zadnjih letih in osvojitvi pokalnega tekmovanja odkrito krenili še po državno krono, ki je niso osvojili osem let, a se zatika že pri uvrstitvi v polfinale. Trener Gašper Okorn se je znašel v zahtevnem položaju, saj razen Brandona Jeffersona, Devina Oliverja (zvita ima oba gležnja) in Gregorja Hrovata trenutno nima preostalega igralca, na katerega bi se lahko zanesel. Zmajem se močno poznajo težave s hrbtom Nikole Jankovića, ki je steber moštva. Srbski center je obračun proti Hopsom zaradi bolečin izpustil, a bo danes s pomočjo protibolečinske injekcije skoraj gotovo na parketu. Mirko Mulalić je po prvem delu sezone zapadel v hudo strelsko krizo, ki se je začela po koncu suspenza. Jure Pelko je veter v jadra ujel le ob odsotnosti Mulalića, sedaj pa je znova čisto razglašen. Po dvigovanju skozi sezono je samozavest zgubil tudi Jan Barbarič, medtem ko je Dražen Bubnić slab že od prvega dne. »Če želimo ostati v boju za polfinale, moramo preprosto zmagati. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da to uresničimo. Kaj drugega preprosto ne pride v poštev,« pravi Gašper Okorn.

Naloga za Ljubljančane bo vse prej kot preprosta, saj tokratni nasprotnik v ligi za prvaka blesti. Slatinčani so nanizali pet zmag in klonili le na gostovanju pri Krki, kjer so se za uspeh borili do zadnjih sekund tekme. Vodstvo Rogaške v zadnjih letih deluje sila smotrno, saj od ustoličenja Damjana Novakovića poleti 2013 ni posegalo po trenerskih rokadah, tudi leta 2015 ne, ko so v finalu klonili proti Tajfunu. Potrpežljivost in dobro delo Novakoviča prinašata rezultate, ki bi lahko vrhunec dosegli naslednjo sezono. Ob izpadu Krke se namreč Rogaški že v tem trenutku nasmiha mesto v ligi ABA. »Olimpija je zaradi poškodb trenutno v nekoliko slabši formi. Kljub temu in dejstvu, da smo na prvenstveni lestvici pred njimi, so Ljubljančani na domačem parketu favoriti. Mi bomo svojo priložnost iskali z dobro obrambo in kolektivno igro,« je previden Damjan Novaković.

Liga Nova KBM, za prvaka, 7. krog, danes ob 18. uri: Hopsi – Krka, ob 20. uri: Olimpija – Rogaška, Zlatorog – Helios, za obstanek, 7. krog: Podčetrtek – Primorska 75:90 (17:22, 40:41, 61:63, Štruc 18; Ožegović 18), danes ob 19. uri: Tajfun – Portorož, ob 20. uri: Šenčur – LTH Castings.