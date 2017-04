Na najnovejši svetovni teniški lestvici je najboljša slovenska igralka postala Dalila Jakupović, ki je na 134. mesto napredovala z uvrstitvijo v drugi krog turnirja v Bogoti. Dobila ga je Italijanka Francesca Schiavone, ki je na zmagoviti poti izločila tudi Slovenko. Ker pravila v Pokalu federacij določajo, da mora biti najvišje postavljena igralka na lestvici postavljena na prvo mesto, bo Dalila Jakupović od danes naprej v Litvi prvi lopar Slovenije v dvobojih 2. evro-afriške skupine. Včerajšnji žreb je določil, da se bo Slovenija danes najprej pomerila s Švedsko, jutri in pojutrišnjem pa z Norveško in Južno Afriko. V primeru uvrstitve na prvi dve mesti se bodo Dalila Jakupović, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač v odločilni tekmi potegovale za preboj v 1. evro-afriško skupino. V svetovni skupini se bosta konec tedna v polfinalu na Floridi merili ZDA in Češka, v Minsku pa Belorusija in Švica.

Najmočnejša igralka pri Švedinjah je Johanna Larsson, 53. na svetu. Sistem v pokalu Fed je takšen, da se bosta najprej pomerili drugi igralki obeh reprezentanc, nato najboljši, v primeru neodločenega rezultata pa bo sledila igra dvojic, v kateri ima Slovenija močnega aduta v Andreji Klepač.

V naslednjih tednih bodo najmočnejši teniški turnirji na svetu potekali na peščenih igriščih. Trenutno so najboljši igralci zbrani v Monte Carlu, prva nosilca pa sta prva igralca sveta Andy Murray in Novak Đoković. Škot in Srb imata po poškodbi komolca mešane občutke. Đokoviću je upanje za dobro nadaljevanje sezone vrnil dvoboj v Davisovem pokalu, medtem ko je imel Murray daljši tekmovalni premor. Potem ko se je na ekshibicijskem dvoboju v Švici pomeril s Federerjem, je Škot dejal, da ga skrbi slabša hitrost od želene pri začetnem udarcu. Đoković je prvič v sezoni stopil na peščeno igrišče včeraj, ko je potreboval več kot dve uri in pol, da je s 6:3, 3:6, 7:5 strl odpor Francoza Gilesa Simona.

Odlično je peščeno sezono začel Borna Čorić. Hrvat je prejšnji konec tedna v Marakešu dobil svoj prvi turnir za lestvico ATP, potem ko je v finalu rešil kar pet zaključnih žogic Nemcu Philippu Kohlschreiberju. Borna Čorić je po dveh urah in 38 minutah s 5:7, 7:6 (3), 7:5 dobil za zdaj letošnji najdaljši moški finale. Nazadnje je pet zaključnih žogic v finalu rešil Murray, in sicer pred tremi leti proti Špancu Robredu v Valencii. Zanimivo je, da Murray vodi tudi na letošnji lestvici igralcev, ki so dobili dvoboj, ko so rešili največ zaključnih žogic. Kar sedem, in sicer proti – Philippu Kohlschreiberju. Hrvat je plačal davek utrujenosti včeraj, ko je moral v uvodnem dvoboju v Monte Carlu po dveh urah in 44 minutah s 6:7 (3), 6:3, 3:6 priznati premoč Francozu Chardyju.