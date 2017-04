Steve Stephens je v nedeljo v Clevelandu na cesti pristopil k 74-letnemu moškemu, ki se je ravno vračal z velikonočnega zajtrka pri sinu in snahi. »Živjo, mi lahko naredite uslugo? Lahko rečete Joy Lane?« je osuplemu Robertu Godwinu zastavil zagonetno vprašanje. »Joy Lane?« je vprašal. »Da, ona je razlog, da se vam bo zgodilo, kar se bo,« je še bolj skrivnostno nadaljeval Stephens. Potem je izvlekel pištolo ter Godwina ustrelil in ubil.

Po zadnji dostopni statistiki FBI za leto 2015 se v ZDA zgodi 15.696 umorov na leto ali 43 na dan. Nedeljski je bil zelo bizaren, vendar nikoli ne bi dobil tolikšne pozornosti, če Stephens ne bi storil še nečesa: umor Godwina, očeta devetih otrok in deda štirinajstih vnukov, je posnel in objavil na družbenem omrežju facebook. Pred tem je objavil posnetek, na katerem trdi, da je ubil že trinajst ljudi in da išče štirinajsto žrtev. Po umoru pa je objavil še svoje priznanje in telefonsko številko.

»Vemo, da moramo biti boljši«

Posnetek je bil na facebooku dostopen več kot dve uri, zaradi česar se je nanj zlil žolč množice uporabnikov, ki očitno pričakujejo, da bodo upravljalci omrežja hitreje preverjali objave in blokirali tako sporne vsebine. Podpredsednik globalnih operacij pri podjetju Facebook Justin Osofsky je v izjavi zato zapisal, da posnetek vsekakor krši vsa njihova pravila, da pa so prijavo sporne vsebine dobili šele uro in 45 minut po objavi, torej so za blokado vsebine potrebovali približno 25 minut. »Zaradi teh tragičnih dogodkov opravljamo pregled načina prijave, da bi ljudem zagotovili čim preprostejšo in čim hitrejšo prijavo vsebin, ki kršijo naše standarde,« je dejal. Pri tem je dodal: »Vemo, da moramo biti boljši.«

Facebook, ki ima 1,9 milijarde uporabnikov, vsak teden dobi na milijone prijav, ki jih pregleduje več tisoč zaposlenih. Vseeno hitrost blokade pogosto ne izpolni pričakovanj. Kaj bi šele bilo, če bi za blokado Godwinovega umora potrebovali več kot deset ur, kot se je zgodilo v februarskem primeru iz Slovenije, ko je moški v živo prenašal pretepanje in mučenje fanta iz Krškega, ki je kasneje umrl. Takrat so blokirali vsebino več kot deset ur po tistem, ko je zahtevo poslala slovenska policija, ki so jo na posnetek opozorili uporabniki spleta.

Ta primer seveda ni bil tako globalno odmeven kot tisti iz Clevelanda, a tudi ta še zdaleč ni edini, ki je povzročil splošno ogorčenje. Prejšnji mesec je šest moških v Chicagu po facebooku v živo prenašalo spolni napad na 15-letno deklico. Prenos je gledalo 40 uporabnikov, nihče ga ni prijavil policiji, dokler se tam ni oglasila mati in policistom pokazala posnetke. Januarja so štirje moški iz Chicaga prenašali pretepanje in mučenje duševno motene osebe, istega meseca so na Švedskem aretirali tri moške, ki so po facebooku prenašali posilstvo. In januarja je trajalo dva tedna, da so umaknili dostop do prenosa samomora 12-letne deklice.

Facebook in druga družbena omrežja še nimajo zadovoljujoče tehnologije, ki bi samodejno prepoznala sporne vsebine. Si pa za to uradno prizadevajo. Ustanovitelj Mark Zuckerberg v načrtih za prihodnost navaja, da je takšna tehnologija v razvoju in prispeva tretjino prijav, ki jih potem pregledajo.