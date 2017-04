Svetnice in svetniki kranjske občine bodo na današnji seji pregledali tudi poslovanje javnih zavodov. Pozornost zbuja Zavod za turizem in kulturo Kranj, ki ima letos prvič izgubo, in sicer skoraj 77.000 evrov. Poleg tega se v zavodu nadaljujejo notranji spori, direktor Tomaž Štefe pa je povzročil še dodatno razburjenje s sistematizacijo delovnih mest.

Njegov predlog je res zanimiv: v zavodu, kjer je zaposlenih 11 ljudi, naj bi po novem imeli kar 8 različnih vodij. Člani sveta zavoda so sistematizacijo zavrnili, direktorju pa očitajo tudi nesmotrno porabo denarja. Barbara Gunčar, članica sveta zavoda, ki je nekoč vodila tudi slovensko turistično organizacijo, pravi: »Če sem ga kaj vprašala, je to ocenil za vmešavanje v delo. Pogodbe o delu noče pokazati, obenem pa se povečuje izguba zaradi različnih stroškov, ki so dvomljivi.« Spomnimo, da je direktor Štefe recimo na lastno pest najel strokovnjakinjo za feng šui, ki je razporedila mize v pisarnah tako, da bi delo potekalo s pozitivno energijo.

Rok Pintar, predsednik sveta zavoda, je povedal, da so predlagano sistematizacijo delovnih mest zavrnili, saj so člani sveta zavoda gradivo prejeli le nekaj ur pred sejo. »Prav tako bo treba pogledati, koliko zavod plačuje zunanjim izvajalcem tega procesa. Pod drobnogled pa smo vzeli tudi poslovanje zavoda. Za nekatere je sporen obisk Londona oziroma njegova cena. Tričlanska komisija članov sveta zavoda ima zdaj nalogo, da ugotovi, kaj se v zavodu z javnim denarjem dejansko dogaja,« je povedal Pintar.

Neuradno naj bi se cena izdelave predloga sistematizacije pri zunanjih izvajalcih povečala za nekajkrat, med visoke stroške pa dobro poučeni štejejo tudi dogodek ob predstavitvi filma o Tini Maze, občinski dogodek v kranjskih rovih in druge.

Zaposleni hkrati opozarjajo na nedemokratične metode direktorja Štefeta, ki je dovzeten le za pripombe v prid predlogu sistematizacije; tega je zaposlenim sprva posredoval le nekaj ur pred sprejemanjem. Zaposleni enotno postavljajo pod vprašaj predlog, da bi bilo med 11 zaposlenimi 8 vodij in med njimi 4 vodje področij.

Tomaž Štefe odgovarja, da je sistematizacija po njegovem boljša od sedanje, hkrati pojasnjuje, da ne gre za 8 vodij, ker so nekateri vodje projektov. Glede izgube pa Štefe pravi, da gre za presežek odhodkov nad prihodki, ker je zavod v letu 2016 opravil več dela kot leto prej, ko vseh nalog ni dokončal. Vse odgovore bo posredoval komisiji sveta zavoda, je še dodal. su