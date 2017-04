Spletni medij Culture Trip s pisarnami v Londonu, New Yorku in Tel Avivu, ki mesečno doseže približno pet milijonov bralcev, je Ljubljano uvrstil na svojo aprilsko turistično lestvico »najboljših evropskih krajev za obisk to pomlad«. Pri mednarodnem spletnem mediju so priporočila za pomladni oddih na stari celini pripravili, ker je, kot so zapisali, »obdobje med aprilom in junijem ravno pravšnje za obisk Evrope. Gneče še ni, letalske vozovnice pa so ugodnejše, kar sta kljub nekoliko bolj spremenljivemu vremenu dobra razloga za potovanje.«

Da na lestvico najboljših spomladanskih oddihov uvrstijo Ljubljano, so se pri Culture Tripu odločili, ker slovensko glavno mesto »na enem mestu združuje najboljše, kar lahko Evropa ponudi«.

Kolesarjenje in dober sladoled Izpostavili so lanskoletni naziv zelene prestolnice Evrope in obiskovalcem predlagali, naj mesto raziskujejo s kolesom ali z ladjico po Ljubljanici ter naj si privoščijo sladoled v eni od številnih slaščičarn. Ob tem so Ljubljano avtorji lestvice prepoznali tudi kot dobro izhodiščno točko za odkrivanje drugih slovenskih turističnih znamenitosti, kot so Bled, Škocjanske jame in dolina reke Soče. Prvo mesto na lestvici je sicer zasedel italijanski otok Elba, ki je avtorje lestvice prepričal s svojimi nasprotji. Elba namreč obiskovalcem ponudi lepe plaže in dobro kulinariko ob morju, medtem ko osrčje otoka z gozdom pinij ostaja skorajda nedotaknjena divjina. Elbi sledijo fjordi na zahodni obali Norveške, švicarska Lozana, francosko mestece Annecy in Hallstatt v sosednji Avstriji ter najmanjši med Kanarskimi otoki, El Hierro, ki je od leta 2000 pod zaščito Unesca.