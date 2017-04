Gallusovo nabrežje je trenutno še edini del nabrežij Ljubljanice med Špico in Tromostovjem, ki ni celovito prenovljen. Obnovljen je le manjši del v bližini Čevljarskega mosta, ki ga je Mestna občina Ljubljana prenovila skupaj s Cankarjevim nabrežjem.

A letos bo končno tudi preostanek Gallusovega nabrežja vendarle prišel na vrsto, saj je Mestna občina Ljubljana v svojem proračunu zagotovila denar za preobrazbo in tudi že objavila javni razpis za izbor izvajalca prenove. Zainteresirani ponudniki imajo do 10. maja čas, da se odzovejo na občinski razpis.

Prenavljali bodo tudi plinovod

Mestna občina je v razpisni dokumentaciji zapisala, da trenutno stanje Gallusovega nabrežja ni funkcionalno, estetsko niti varnostno primerno. V oči najbolj bodejo granitne kocke na nabrežju, ki so neravne in ponekod zalite z asfaltom. Na občini so ugotovili, da so gostinci in drugi uporabniki tega javnega prostora ravno zaradi neravnih tlakovcev začeli postavljati podeste ali lesene ploščadi.

»Obstoječa betonska ograja je vidno razpokana, omet delno odpada, površine so poraščene z mahom, kovinski deli so rjasti,« je občina v razpisni dokumentaciji opisala še druge probleme in dodala, da je v slabem stanju tudi tamkajšnje drevje, rečno postajališče pa je trenutno zaprto in ni prijazno do gibalno oviranih oseb. Pri prenovi je zato načrtovana še ureditev nove klančine do rečnega postajališča. Hkrati s prenovo bo javno podjetje Energetika Ljubljana na Gallusovem nabrežju obnovilo tudi plinovod.

Na občini pričakujejo, da bo po prenovi Gallusovo nabrežje bolj privlačno in da bo prispevalo k enotni podobi nabrežij Ljubljanice.