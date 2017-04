Lastniki oskrbovanih stanovanj v Domžalah so po večletnem boju za svojo pravico morda dobili sogovornika. Novi predsednik uprave IMP Franci Žmavc je na zadnjem zboru etažnih lastnikov sredi tedna napovedal, da z novim vodstvom podjetja prihajajo novi časi. »Ne želim pogrevati stare juhe, poiščimo rešitve za prihodnost. Predlagam, da to storimo v kulturnem dialogu, in če se bo izkazalo, da ste se motili, bom od vas želel javno opravičilo. Če imate prav, se bomo opravičili mi,« je napovedal.

To je storil po februarskem članku v Dnevniku, v katerem so lastniki oskrbovanih stanovanj opozorili, da podjetje Tabor upravljanje in vzdrževanje kot upravnik kompleksa krši zakonodajo in dela izključno v korist enega etažnega lastnika. Ta lastnik je družba IMP, vlagatelj v gradnjo, ki je 82 oskrbovanih stanovanj prodal zasebnikom (oziroma nekaj kupcev še išče), sam pa je v kompleksu ohranil lastništvo nad domom starejših občanov in večino poslovnih prostorov.

Vsi soglasni Podjetje je zdaj lastnik več kot polovice kompleksa in lahko samo odloča o vseh rednih upravljavskih poslih, po ocenah nekaterih etažnih lastnikov pa je v sodelovanju z upravnikom – ki ga je z večino izbral sam – samovoljno sprejemal tudi sklepe, za katere zakonodaja sicer zahteva soglasje vseh lastnikov. S spreminjanjem dokumentov (načrta etažne lastnine, pogodbe o medsebojnih razmerjih) in prilagajanjem obračunov v korist IMP naj bi upravnik med drugim na lastnike oskrbovanih stanovanj tako rekoč čez noč nezakonito prevalil okoli 30.000 evrov od skupno 100.000 evrov letnih stroškov za hišnika, varnostno-recepcijsko službo in odvoz smeti. Predstavnica upravnika Mateja Vukovič je tudi v imenu IMP očitke na račun obeh podjetij zavrnila. »Res je v konkretnem objektu eden večjih lastnikov podjetje IMP, vendar družba IMP poudarja, da sledi željam svojih varovancev v domu starejših občanov in lastnikov oskrbovanih stanovanj, ki jih obravnava pred svojimi interesi. Etažni lastniki, katerih solastniški delež predstavlja približno 6 odstotkov celote, pa se z nekaterimi odločitvami ne strinjajo, kar je tudi njihova pravica. A vsi postopki v objektu se vodijo v skladu z zakonom in akti o medsebojnih razmerjih, ki so jih lastniki veljavno sprejeli,« je zatrdila Vukovičeva. Kljub temu sta tako Žmavc kot Vukovičeva zdaj podprla ustanovitev posebne komisije etažnih lastnikov, ki bo tudi na podlagi ugotovitev energetske inšpekcije preučila sedanji način delitve stroškov za ogrevanje in električno energijo in predlagala sprejemljivejše rešitve. Ker hišni red skupaj s predlaganimi spremembami po ocenah lastnikov oskrbovanih stanovanj posega v njihovo pravico do proste rabe lastnine, so se navzoči na zboru dogovorili tudi za umik te točke z dnevnega reda in ustanovitev komisije, ki bo uskladila vse domnevne nepravilnosti. Soglasno so še sklenili, da bo upravnik pred menjavo zunanjih vzdrževalcev za toplotne črpalke, klimatske naprave in dvigala pridobil najmanj tri ponudbe in jih dal v obravnavo naslednjemu zboru etažnih lastnikov.