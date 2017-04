Pred tednom dni je v Plezalnem centru Ljubljana cvet slovenskega športnega plezanja, dva ducata gibčnih in močnih reprezentantov, predstavil novo tekmovalno sezono in pokazal svojo novo podobo, reprezentančna oblačila in tribarvni triglavi znak, simbol treh zvrsti športnega plezanja: težavnostnega, balvanskega in hitrostnega. Še tri leta manjkajo do olimpijskih iger v Tokiu, na katerih bodo plezalci prvič tekmovali za odličja. Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je plezalcem obljubil maksimalno podporo, »tudi po načelu finančnega tretmaja«.

Janja Garnbret je lani kot novopečena reprezentantka kar takoj osvojila naslov svetovne prvakinje v težavnosti in skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji. Olimpijske igre se ji zdijo še daleč, letos bo poskušala ostati šampionska v težavnosti in še boljša v balvanskem plezanju.

Tudi Mina Markovič, doslej trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, lani pa evropska prvakinja in bronasta na svetovnem prvenstvu, pravi, da v letošnji sezoni ostaja v svetovnem pokalu zvesta težavnosti, v balvanskem plezanju pa se namerava udeleževati predvsem zanimivih mednarodnih tekmovanj masters, na primer Triglav The Rock Ljubljana 20. maja na Kongresnem trgu.

Najuspešnejši slovenski balvanist Jernej Kruder, svetovni podprvak leta 2014, je ambasador omenjenega ljubljanskega spektakla, na katerem se bodo pomerili najboljši svetovni plezalci. Kruder se vrača v boj za svetovni vrh. »Bolj uživam v plezanju kot kadar koli prej,« je povedal. Urh Čehovin, eden od dveh trenerjev plezalske reprezentance, pravi, da je uživanje najboljši psihološki nasvet, ki ga lahko da svojim varovancem.

Tudi Domen Škofic, zmagovalec svetovnega pokala 2016 v težavnosti, bo letos poskušal ostati najboljši, obenem pa si želi priti v vrh tudi v balvanskemu plezanju. »Fizično sem odlično pripravljen, le še glavo moram urediti,« je dejal Radovljičan, ki si tako kot drugi reprezentančni tovariši želi nastopiti na olimpijskih igrah. Glede na to, da bodo v Tokiu podeljevali odličja le v kombinaciji vseh treh disciplin, se bodo morali naši plezalci bolj posvetiti hitrostnemu plezanju, ki zahteva posebno plezalno steno. »V Sloveniji je še nimamo, verjamemo, da jo bomo v bližnji prihodnosti dobili, do takrat pa bomo opravili kakšen trening v Avstriji,« je dejal selektor članske reprezentance Gorazd Hren.

Planinska zveza Slovenije je druženje z izbrano športnoplezalno ekipo izkoristila še za predstavitev posebnega projekta #Slovenija pleza, s katerim želi popularizirati plezanje in povečati njegovo prepoznavnost tudi na rekreativni ravni. V zadnjih letih postaja zelo priljubljeno tudi med navadnimi smrtniki, pri PZS pa nameravajo med drugim razširiti bazo za pridobivanje novih tekmovalcev in izboljšati organizacijo tekmovanj v državi ter opremljanje športnoplezalnih smeri v naravnih plezališčih, obenem pa dvigniti tržno vrednost slovenske plezalske reprezentance.