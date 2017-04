Uvoz surove nafte se je marca v primerjavi s februarjem povečal za več kot 22 odstotkov, Kitajska pa je v povprečju uvozila 9,17 milijona sodčkov surove nafte na dan, kar je skoraj celotna dnevna proizvodnja največje svetovne proizvajalke, Savdske Arabije, ki dnevno načrpa nekaj več kot 10 milijonov sodčkov. Po prvih podatkih naj bi večino nakupov opravile neodvisne kitajske rafinerije, ki se jim v naftnih krogih »ljubkovalno« reče »čajniki«. Te želijo izkoristiti kvotni sistem, s katerim lahko neposredno na tujih trgih kupujejo surovo nafto. Kvotni sistem za uvoz surove nafte so na Kitajskem vzpostavili pred leti, z namenom diverzifikacije naftnopredelovalne industrije, v kateri so podjetja pretežno v večinski državni lasti. Neodvisnim rafinerijam, ki dokažejo, da so v preteklih dveh letih izpolnile kvoto uvoza, se podaljša dovoljenje za samostojne nakupe na tujih trgih. Poleg zagotavljanja izpolnjevanja kvotnega sistema analitiki pripisujejo rast uvoza tudi nedavni zamrznitvi količine črpanja surove nafte. Naftni kartel OPEC je odločitev uveljavil januarja. Zaradi tega so morali kitajski uvozniki izpad količin na Bližnjem vzhodu nadomestiti z nakupi pri bolj oddaljenih dobaviteljih v evropskem Severnem morju, zaradi česar se je podaljšala prevozna pot, pošiljke iz »daljnega severa« pa so tako deloma »napihnile« marčevske uvozne podatke. Kljub navedenim anomalijam pri uvozu podatki o izvozu rafiniranih proizvodov iz Kitajske kažejo na moč domače naftnopredelovalne industrije. Izvoz rafiniranih proizvodov se je marca v primerjavi s februarjem povečal za več kot 22 odstotkov in tako sledil impresivni stopnji rasti uvoza.