Šparglji s perutnino in gobami

Potrebujemo 500 g zelenih vrtnih špargljev, 500 g piščančjega fileja, 120 g šampinjonov, 1 manjšo glavo solate ali ustrezno količino regrata, 1 jabolko, 1 limono, strok česna ali nekaj listov čemaža, 2 dl piva, ekstra deviško oljčno olje, ščep karija, morsko sol. Za jogurtov preliv še 2 dl tekočega jogurta, polovico limone, morsko sol, sveže zmlet mešani poper.

Meso narežemo na trakove in položimo v skledo, posujemo s karijem, solimo, pokapamo s sokom polovice limone in zalijemo z 1 dl piva. Premešamo in damo za vsaj pol ure v hladilnik. Medtem pripravimo preliv. V skodelici gladko razmešamo jogurt, limonov sok, sol in poper. Če uporabimo ekološko pridelano limono, dodamo še nekaj naribane lupine. Postavimo v hladilnik. Jabolko razkosamo na četrtine in razpečkamo. Pokapamo ga z limonovim sokom in narežemo na kocke. Šampinjone očistimo in narežemo na lističe ter prav tako pokapamo z limonovim sokom. Vse postavimo v hladilnik. Medtem očistimo šparglje in jih nalomimo na nekaj centimetrov dolge kose. Iz hladilnika vzamemo meso in ga na oljčnem olju zlato popečemo. V drugi ponvi na oljčnem olju popečemo na nekaj centimetrov nalomljene šparglje, ki jih med pečenjem zalijemo s preostalim decilitrom piva in pokrijemo. Pečemo jih le nekaj minut, da postanejo živo zeleni, a ostanejo čvrsti, pivo pa povre. V veliko solatno skledo damo pečene trakove perutnine, popečene šparglje, nakockana jabolka ter narezane šampinjone in sesekljan česen ali na trakove narezan čemaž. Prelijemo z jogurtovim prelivom, premešamo, pokrijemo in po želji za pol ure potisnemo v hladilnik (ali pa samo nekoliko ohladimo). Medtem operemo in narežemo solato ali regrat, ki ga dodamo ohlajeni solati, rahlo premešamo in skupaj s kruhom postrežemo kot samostojno glavno jed.

Sveže šparglje lahko tudi samo oplaknemo in jim odlomimo nekaj centimetrov trdega stebla, čim nižje, kjer se odlomi, če špargelj skušamo prepogniti. Preostanek cel ali nalomljen na kose raje kot skuhamo na hitro popečemo na oljčnem olju ali na maslu, da ostanejo čvrsti, solimo in po želji začinimo s poprom ter jemo same ali s poljubno prilogo. S kuhanjem namreč izgubijo preveč dragocenih snovi. Surove lahko vmešamo denimo v rižoto ali v razne solate, omejitev je samo domišljija. Odlično se obnesejo tudi na žaru, kot priloga mesnim jedem, le da jih popečemo res samo na hitro, do temno zelene barve. Kadar jih pečemo, ni napak odstraniti in prihraniti njihovih vršičkov, ki jih jedi dodamo tik pred koncem priprave. Prav vršički so namreč največja delikatesa, ki jih med pripravo ni dobro preveč utrujati.