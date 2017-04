V središču jubilejne izdaje festivala, ki je skozi čas zamenjal več usmeritev, bo sodobnoplesna produkcija mladih umetnikov z vsega sveta, od Kitajske do Evrope in afriških držav. Ta poudarek je bil prisoten že v preteklih letih, ko so se vabljeni kuratorji osredotočali na posamezna območja (Afrika, Azija), odraža pa ga tudi že omenjeni otvoritveni projekt Zibka, v katerem evropski in kitajski umetniki s prepletom tradicionalnega in sodobnega plesa premišljujejo možnosti sprejemanja razlik in iskanja podobnosti. »Prepričani smo, da je umetnost univerzalen jezik, ki lahko povezuje svet, in da se ima vsakdo pravico izražati v tem jeziku,« med drugim meni Nataša Zavolovšek, direktorica Exodosa. »Prav zato bo rdeča nit festivala globalno ustvarjanje brez meja in predsodkov.« Eden izmed poudarkov prireditve bo tako tudi sam proces umetniškega ustvarjanja, katerega pomemben del je mednarodno povezovanje. gb