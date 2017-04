Kaj zate pomeni prosti čas?

Igranje nogometa, igranje igric po telefonu, branje humorističnih knjig in biti na svežem zraku. Poleg tega zelo rad pomagam očetu, ko uporablja žar ali pa ko pere avto.

Da, ker takrat še niso imeli mobilnih telefonov in so imeli veliko več dela, kot ga imamo mi danes.

Zdi se mi, da bi ljudje svoj prosti čas lahko izkoristili veliko bolje, kot samo igranje telefonskih igric in podobno. Vendar za to je kriva tehnologija, ki nas hitro zasvoji.

O tem sem veliko razmišljal. Včasih bi bilo bolje, da bi šel ven na zrak, kot pa igral video igrice. Vendar težava je v tem, da je zelo malo ljudi, ki se sploh še želijo igrati zunaj.

Več druženja v živo, ne pa komunicirati le po mobilnih telefonih. Včasih bi koristilo, če bi starši in stari starši pokazali, kako so znali izkoristiti svoj dragoceni prosti čas.

Kaj za vas pomeni prosti čas danes in kaj vam je pomenil nekoč?

Ni bilo veliko prostega časa, večinoma smo delali doma na kmetiji. Večina otrok sploh ni hodila v šolo. Danes je veliko več časa za sprostitev, saj je tudi življenje precej drugačno.

Seveda! Ob večerih smo se zbrali in ličkali koruzo, kuhali žganje ali pa kartali. To so bili res lepi časi, ko so se vsi ljudje družili med sabo. Danes je večina otrok za računalniki.

Mislim, da so starejši še vedno zelo komunikativni, pri mladih pa vidim, da se ne znajo več družiti. Bolj bi bila vesela, če bi jih videla na igrišču, kot pa doma za računalniki.

Starši bi otroke vzeli s seboj na njivo, več kolesarili, rolkali in bili na igrišču. Sčasoma bi spoznali, da je še veliko bolj zabavnih stvari.