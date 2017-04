Mladi se v subkulture povezujejo predvsem zaradi želje po pripadnosti. Za Slovenijo sta najznačilnejši rock in hiphop subkultura. Predstavnika teh dveh subkultur sta raper Boštjan Nipič - Nipke in pevec skupine Lumberjack Rok Ahačevčič.

Rap je imel prav na začetku tudi politično noto, predvsem boj proti rasizmu in diskriminaciji. Prav ta raznolikost znotraj hiphopa daje po Nipkejevih besedah subkulturi pestrost. Trdi, da je hiphoper lahko vsak, ki to čuti. Po njegovem je tako v pisanju pesmi kot v življenju pomembna iskrenost, saj te lahko le tako prijatelji ali pa poslušalci začutijo.

Danes pa ne samo, da se je delno spremenil stil kulture, ampak se je tudi močno razširil krog pripadnikov. Nipke meni, da tej subkulturi pripada kdor koli, ki se ukvarja z vsaj enim elementom hiphopa (rap, didžejstvo, grafiti, breakdance oziroma hiphop kot ples ali hiphop moda). Danes, ko je hiphop subkultura ena najbolj razširjenih subkultur, so glavni predstavniki Nelly, Fabolous, Drake in Hendrick Lamar.

Pravi, da včasih ni bilo tako. Pripadniki hiphop subkulture so bili večinoma obsojani in odrinjeni na rob družbe zaradi načina oblačenja in drugačnega pogleda na svet. Kot pravi, so vedeli, kaj ta subkultura predstavlja v Ameriki, od koder izhaja, ter to tudi ponotranjili. Subkulturo so takrat predstavljale široke hlače, prevelike majice ter rap in hiphop glasba. Pripadnost tej subkulturi so čutili predvsem nižji in nižji srednji sloji. Gibanje se je začelo v getih v ZDA leta 1977. Takrat je bila to kultura ponosa, poezije in nastopaštva pripadnikov (predvsem na začetku so bili to temnopolti).

Nipke se je s hiphopom srečal kot plesalec in znotraj te subkulture je iskal pripadnost ter razumevanje. »Takrat mi je to pomenilo neko gibanje, kateremu pripadam, s katerim se lahko izražam, v katerem sem bil s svojo družbo.« Prav tako ugotavlja, da hiphop subkultura vse bolj postaja osrednja subkultura tako v Sloveniji kot tudi v svetu. To dokazuje dejstvo, da hiphop že dolgo ne trži več samo glasbe, ampak tudi druge dejavnosti, tudi način življenja.

Podobnost rock in rap subkulture

Rok Ahačevčič trdi, da sta rock in rap subkultura v določenih segmentih obnašanja precej podobni, saj je rap nekako nadomestil rock. Rap se je tudi širil podobno kot rock skupina Guns'n'Roses, kjer so bili tako kot pri hiphopu danes na voljo spominski izdelki, oblačila, ličila… Rock po Ahačevčičevih besedah ni mainstream subkultura pri nas, a se stanje na področju priložnosti, ki jih dobijo mladi izvajalci, izboljšuje. Do rock subkulture je nasprotno od hiphopa prišlo zaradi upora, ki je še posebno izrazit pri punku. Po Ahačevčičevih besedah se osnovna subkultura deli še na manjše subkulture, a so po njegovem mnenju odnosi med temi manjšimi subkulturami prijateljski in se do zunanje okolice vedejo kot ena sama subkultura. Nasprotno od hiphopa se je rock veliko bolj opazno spremenil od začetka do danes. Osnovna subkultura je nastala po drugi svetovni vojni z rock'n'rollom.

Že na začetku se je znotraj rocka formirala posebna podsubkultura, tako imenovani surf rock. Poudarek je bil predvsem na zanimivih zvokih električne kitare in uvajanju inovativnih tolkal. Razvoj rocka se je zatem iz ZDA preselil v Veliko Britanijo, predstavnici sta skupini The Who in The Beatles. Tudi znotraj rock subkulture se je okoli leta 1963 oblikovala politično aktivna veja. Glavni predstavniki so bili Simon & Garfunkel, Joni Mitchell ter dobitnik zadnje Nobelove nagrade za književnost Bob Dylan. Kasneje so se razvile še druge veje subkulture, na primer psihedelični rock in heavy metal. Za razvoj današnje scene je pomemben še grunge, ki so ga spopularizirali R.E.M. in Nirvana v osemdesetih ter Pearl Jam v devetdesetih. Grunge ali alternativni rock je še danes poleg inde rocka najbrž najbolj skomercializirana oblika te glasbe. Lumberjack se opredeljujejo kot hardrock skupina.

Rock in hiphop sta danes osrednji subkulturi, ki se še danes borita za prevlado. Danes je v ospredju predvsem hiphop, a se pripadnost rock subkulturi spet povečuje. To se vidi predvsem v številu novih bendov, ki se formirajo v Sloveniji. Lumberjack so za svoj komad Oči posneli prvi videospot. Škisova tržnica jih je uvrstila med deset najboljših novih bendov. Na tekmovanju, ki ga je organizirala, so dosegli odlično drugo mesto, Nipke pa s svojo rap glasbo dosega srca tako mladih kot starih. Najbrž je res za oba izvajalca ključna iskrenost, saj jih le tako poslušalci in pripadniki določene subkulture lahko začutijo.

Je morda alternativa prihodnosti glasbena skupina Matter, ki združuje tako elemente hiphopa, punka in elektronike, ali pa je alternativa v popolnoma novem žanru? Možno pa je tudi, kot je nakazala rock skupina U2 z albumom The Joshua Tree, da kmalu ne bo več žanrov in bo vse skupaj le še pop.