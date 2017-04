Cene nepremičnin so v Marcu zrasle v 62 od 70 mestih, ki jih spremlja vlada, 64 mest pa je že uvedlo omejitve pri nakupu nepremičnin, saj se oblasti bojijo nepremičninskega balona. Kljub omejitvam pa so investicije v nove nepremičnine zrasle za 9,1 odstotka, zato se lahko pričakuje nove ukrepe za umiritev trga.

Tudi potrošniki so prispevali k višji rasti z 10,9 odstotno rastjo v prodaji na drobno, njihov razpoložljiv dohodek pa je zrasel za 7 odstotkov glede na lani. To je tudi rast, ki je najbolj dobrodošla za kitajske oblasti, ki se trudijo gospodarstvo preusmeriti iz starih motorjev rasti, kot sta gradbeništvo in težka industrija, v nove, kot sta potrošnja in storitve. Ti namreč zahtevajo manj novega zadolževanja in so tako bolj dolgoročno vzdržni za že tako prezadolženo kitajsko gospodarstvo.

Glavni problem in tveganje kitajskega gospodarstva pa ostaja velik dolg. Celotni dolg gospodarstva je lani znašal že 277 odstotkov BDP-ja, v marcu pa se je obseg novih posojil povečal za 12,4 odstotka. To je sicer malo manj od februarja, ko se je obseg posojil povečal za 13% glede na lani, saj oblasti poskušajo zategniti monetarno politiko in omejiti nova posojila.

Pozitivne številke in odločenost oblasti, da pred jesenskim 19. kongresom Komunistične partije ohranijo stabilnost gospodarstva, pa daje slutiti, da večjih pretresov v gospodarstvu naslednjih mesecih ni za pričakovati.