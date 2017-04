Geopolitične napetosti so se skozi teden stopnjevale na korejskem polotoku. ZDA so v začetku tedna zaradi zaskrbljenosti glede severnokorejskega vojaškega programa svojo letalonosilko pomaknile proti Severni Koreji. Ta je ZDA odgovorila z grožnjo, da bo v primeru ameriškega posredovanja v regiji oziroma morebitnega jedrskega napada tudi sama uporabila jedrsko orožje. Konec tedna je nato ob državni obletnici Severna Koreja znova kršila resolucijo varnostnega sveta in, sicer neuspešno, preizkusila novo balistično raketo. Vlagatelji so pozorno spremljali tudi konflikt v Siriji s poudarkom na odnosih med Rusijo in ZDA. Slednje so Rusiji svetovale, naj zaradi nestrateškega interesa opusti podporo sirskim oblastem. Četrtkova novica, da so ZDA na območje Afganistana odvrgle največjo nejedrsko bombo, je na finančne trge vnesla dodatno nervozo. Na udaru so bile zlasti delniške naložbe, vlagatelji pa so se zatekli k zlatu (+2,2 odstotka) in obveznicam z visoko bonitetno oceno. Zahtevana donosnost 10-letne nemške državne obveznice je upadla za 4 bazične točke, 10-letne ameriške državne obveznice pa za 15 bazičnih točk, obe na najnižjo vrednost letos.

K rasti tečajev državnih ameriških obveznic je verjetno vsaj deloma pripomogla tudi izjava predsednika ZDA Donalda Trumpa o želji, da ameriška centralna banka (Fed) ohrani nizke obrestne mere, ter mnenje, da je dolar premočan. Ameriški dolar je po njegovi izjavi proti evru izgubil 0,7 odstotka, na tedenski ravni pa sicer le 0,3 odstotka. FED ob zelo dobri gospodarski situaciji v ZDA še ohranja načrt o postopnem dvigovanju obrestnih mer. Dobre gospodarske razmere v ZDA denimo potrjuje v preteklem tednu objavljeni podatek o potrošniškem sentimentu v ZDA. Sodeč po tem kazalniku je optimizem glede finančne situacije in gospodarstva na najvišji ravni po letu 2004.

Podatek o februarskem krčenju industrijske proizvodnje brez gradenj v evrskem območju (–0,3 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto) je povezan predvsem z upadom proizvodnje v energetskem sektorju. Negotovost so vnašale tudi bližajoče se francoske volitve (prvi krog bo 23. aprila). Čeprav trenutni rezultati stavnic in anket ne kažejo velike verjetnosti za zmago evroskeptične stranke Marine Le Pen, je bilo na francoskem, pa tudi italijanskem trgu občutiti nekaj nervoze, povezane predvsem z ugibanjem glede prihodnosti evropske integracije.

Rahlo pozitivno donosnost, merjeno v evrih, so zaradi krepitve jena dosegle japonske delnice. Med gospodarskimi objavami za Japonsko sta sicer v preteklem tednu izstopali rast naročil strojev (za 5,6 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani), ki jo lahko razumemo kot indikator prihodnjih investicij družb, in tudi presenetljiv presežek tekočega računa, kjer je rast izvoza dobrin in storitev, zlasti v ZDA, predstavljala skoraj polovico presežka.

Podpovprečne donosnosti so dosegli tečaji delnic polprevodnikov, predvsem zaradi špekulacij, da naj bi družba Apple začela razvijati lastne čipe za pametne telefone in nameravala zmanjšati obseg naročil komponent pri dosedanjih ponudnikih. Tečaj delnice nemške družbe Dialog Semiconductor, ki 75 odstotkov prihodkov ustvari iz Applovih naročil, je na dan objave upadel za 15,3 odstotka. Družba Dialog Semiconductor je po dogodku potrdila svoje napovedi za rezultat poslovanja v prvem četrtletju ter navedla, da ne vidi razloga za nedavni upad tečaja delnice. V preteklem tednu so bile pri objavah četrtletnih poslovnih rezultatov v ospredju ameriške banke. »Klasična« banka Wells Fargo je objavila rahel upad dobička predvsem na osnovi upočasnitve rasti posojil, banki JP Morgan in Citigroup pa sta presegli pričakovanja predvsem zaradi močne rasti prihodkov iz trgovanja z vrednostnimi papirji. Dvig ključne obrestne mere v ZDA pa ima očitno tudi že učinek, saj je neto obrestna marža JP Morgan v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zrasla za 11 bazičnih točk in je najvišja po prvem četrtletju v 2013. V Evropi je dobre poslovne rezultate za prvo četrtletje objavila avtomobilska družba Daimler. Družba je ob povečanem povpraševanju po avtomobilih znamke Mercedez-Benz (E-Class Sedan) skoraj podvojila dobiček ter s tem po dobičku v prvem četrtletju prehitela tekmeca BMW.