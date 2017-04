Gasilci so 300 let stare oltarje rešili, še preden so jih zajeli ognjeni zublji. Policija preiskuje sum kaznivega dejanja požiga. »Doslej pri nas nismo imeli nobenih težav, niti vlomov. Glede na to, da v tem objektu ni elektrike in da tudi strele ni bilo, kaj drugega kot požig verjetno ne more biti: niti sanja pa se mi ne, kdo bi nam utegnil takole škoditi,« je včeraj dejal tamkajšnji župnik Janez Mihelčič.

Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko pa je povedala, da preiskava požara še vedno poteka. »Identiteta storilca do tega trenutka še ni znana. Ugotovitve z ogleda kraja dejanja pa kažejo, da je požar posledica kaznivega dejanja. Zaradi tajnosti predkazenskega postopka pa podrobnosti preiskave ne morem pojasnjevati,« je dejala Pučkova. Župnik Mihelčič je dodal, da bodo farani zagotovo stopili skupaj in da bo škoda kmalu popravljena.