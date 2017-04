Po neuradnih podatkih naj bi bila v incident vpletena domačina, brata – mlajši Danijel in starejši Dušan Krupljanin. Dušan je bil že obsojen kot član tržiške naveze preprodajalcev mamil pred desetimi leti in je kazen tudi prestal. Takrat je bilo na zatožni klopi sedem obtoženih.

Očitno se je prav on najprej zapletel s policistoma, ki sta opravljala službeno dolžnost in pri tem sredi Tržiča naletela na Krupljanina. Zakaj je prišlo do fizičnega obračuna in kaj natančno je bil povod za opozorilni strel v zrak iz službene pištole enega od mož v modrem, ni znano.

Prav tako še ni jasno, ali sta se policista branila pred golorokima nasilnežema ali pa sta tudi ta v spopad posegla s kakim predmetom. Ker zaradi uporabe strelnega orožja pri policiji vedno uvedejo posebno preiskavo, bo verjetno na celotno zgodbo o nasilju sredi Tržiča treba še počakati. Med Tržičani ni očividcev, ki bi lahko postregli z natančnejšim opisom nenavadnega prazničnega dogajanja.