Pomladni festival pohodništva v Brdih v začetku aprila je odprl letošnjo vseslovensko akcijo Slovenija hodi. Do novembra se bo zvrstilo okrog sto organiziranih pohodniških in kolesarskih tur v enajstih destinacijah po Sloveniji, med drugim tudi v Posavju, ki se akciji pridružuje peto leto zapored.

Namen vseslovenskega festivala je v prvi vrsti spodbujanje in razvoj pohodništva kot turističnega produkta ter hkrati združiti pohodniške prireditve posameznih destinacij pod enotno blagovno znamko in s tem povečati število obiskovalcev posamezne destinacije, pojasnjuje Marko Lenarčič iz Združenja pohodništva in kolesarjenja GIZ Slovenija. »Organizatorji pripravljajo dvo ali večdnevne pohode, da ljudje tudi prespijo, pokusijo kulinariko, si vzamejo dovolj časa, da destinacijo spoznajo pobližje. Hkrati skušamo nagovoriti za obisk tudi tuje pohodnike. Slovenci radi hodimo, tujce pa moramo predvsem v spomladanskih in jesenskih mesecih res prepričati, da pridejo v Slovenijo in spoznajo naše destinacije in pohode.”

Več kot 2000 pohodnikov po posavskih poteh

Posavci vidijo kot enega zelo pomembnih vidikov festivala prav povezovanje turističnih, vinogradniških, kulturnih društev, organizacij in ostalih ponudnikov. Letos so ga razdelili na spomladanski, ko pripravljajo 23 pohodniških in kolesarskih tur, ter na jesenski del, ko se obeta okrog deset pohodniških prireditev. »Naše poti v Posavju so zelo raznolike, tematsko bogate, dopolnjujemo jih s kulturo, kulinarično, vinsko ponudbo. Za spomladanske smo izbrali bolj aktivno tematiko, jesenski pohodi, ki jih pripravljajo številna vinogradniška društva, pa bodo bolj gastronomsko in vinsko obarvani,« pravi Ksenja Kragl, projektna vodja posavskega festivala tematskih poti.

V Posavju, ki se ponaša s številnimi vinogradi, sadovnjaki, rekami in gradovi, je sicer preko sto različnih planinskih in tematskih poti. So dobro razvite in primerne za vse starostne skupine, dodaja Kraglova, pogosto pa jih dopolnjujejo tudi s čolnarjenjem in kolesarjenjem. Lani se je pohodov v okviru festivala tematskih poti udeležilo okrog 2000 pohodnikov tudi iz drugih koncev Slovenije in celo tujcev, delno po zaslugi Term Čatež, ki tudi letos v svojo ponudbo aktivnih paketov med drugim vključujejo prav prireditve festivala pohodništva.

Uspešno zgodbo trajnostnega pohodniškega turizma pa “pišejo” v Radečah. Gre za učno pot Savus, ki je v preteklih letih sicer nastala v okviru finančnih spodbud programa Leader oziroma regionalnega projekta Popotnik. “To je lep primer, kako vzpostaviš novo učno pot, jo primerno opremiš za različne ciljne skupine in preko nje v kraj privabiš tudi nove turiste,” pojasnjuje Marija Imperl iz Kulturno turistično rekreacijskega centra Radeče. »V zadnjih letih so v Radeče prihajali vedno novi in novi gostje na pot Savus, ki se ji ne reče zaman učna pot. Predstavlja namreč vsebino kraja na tisoč in en način, privablja tako mlajše kot starejše popotnike, kolesarje in druge goste, ki jih zanimajo naše naravne in kulturne znamenitosti,« pravi Imperlova.