Šparglje s pršutom lahko pripravite na dva načina:

če so šparglji debelejši, jih na hitro pokuhajte

če so šparglji tanjši, jih pripravite brez predhodnega pokuhavanja

Za še več kulinaričnih užitkov predstavljamo dve odlični ideji serviranja teh špargljev.

1. Ideja: Šparglji s popečeno polento

Sestavine: 150 g instant polente, 450 g vrele vode, 1 žlica olivnega olja, sol

Priprava: V vrelo in soljeno vodo kapnite olje, potem pa med mešanjem stresite še polento. Dobro premešajte in kuhajte, da se polenta skuha. Kuhano prenesite na večji kos folije in oblikujte/zavijte v ozko rulado. Konce zavijte kot bonbonček, potem pa rulado ohladite. Strjeno rulado narežite na kose in popecite na olju ter postrezite skupaj s šparglji.