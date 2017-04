Navijači si ga bodo zapomnili kot nepopustljivega borca in velikega vodjo na igrišču. Igral je v zlati dobi londonskega kluba in z njim osvojil vse največje dosežke. Ob boku z Didierjem Drogbajem, Petrom Čechom, Branislavom Ivanovićem, Ashleyjem Coleom in Frankom Lampardom je pisal klubsko zgodovino. Ob dosežkih pa Terry kot centralni branilec ni samo poveljeval zadnji vrsti, temveč je tudi najboljši strelec, ko govorimo o branilcih modrega kluba iz Londona. Na 713 tekmah je zadel 66-krat, s 40 zadetki v prvenstvu pa je v tem oziru tudi vodilni strelec premier lige. Podatek je še toliko bolj navdušujoč, ker nobenega izmed zadetkov ni dosegel z bele točke.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2017

Če je po številu nastopov v zgodovini kluba šele na tretjem mestu, pa jih je daleč največ odigral kot kapetan, in sicer 578. Leta 2001 in 2006 je bil izglasovan kot Chelseajev igralec leta, 2005 pa je bil celo najboljši igralec angleškega prvenstva, kar je za branilca posebej velika čast. Takšnih je v zgodovini lige samo pet. Leta 2006 je bil prav tako izbran med najboljše igralce svetovnega prvenstva v Nemčiji, pogosto je bil prav tako član izborov v tekmovanjih Uefa. Za angleško reprezentanco je nastopil na 78 tekmah in dosegel šest zadetkov.