Uvrstitev na seznam Unescove svetovne dediščine je lahko dvorezni meč. To trenutno še posebej nazorno ugotavljajo na Hrvaškem, v Makedoniji in Črni gori, kjer nekaterim krajem celo grozi izpad s prestižnega seznama zaradi prekomernega turističnega zanimanja in obiska. Masovni turizem je namreč škodljiv tako za prizorišča kot za njihovo širšo okolico.

Balkanska mreža raziskovalnega novinarstva (BIRN) poroča, da so med najbolj ogroženimi zahodnobalkanskimi kraji na seznamu Unescove svetovne dediščine hrvaško mesto Dubrovnik, hrvaški narodni park Plitvička jezera, črnogorsko obmorsko mesto Kotor ter makedonsko mesto Ohrid z jezerom.

Preveč turistov v Dubrovniku in Plitvicah Med največje grožnje Dubrovniku sodijo številne križarke, ki se med turističnimi plovbami ustavijo v mestu. To šteje okoli 40 tisoč prebivalcev, lansko leto pa je privabilo prek milijon turistov, ki so ustvarili za okoli 3,4 milijona nočitev. Na dnevne izlete s križarkami v mesto dnevno pride še dodatnih 10 tisoč obiskovalcev oziroma okoli 800 tisoč v celem lanskem letu. Podobno se v turistih utapljajo Plitvice, ki jih v visoki sezoni med julijem in avgustom obišče okoli 15 tisoč obiskovalcev dnevno, letno pa se številka giblje okoli 1,3 milijona obiskovalcev.