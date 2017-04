Poslovni direktor podjetja Andrej Orožen je povedal, da so lani investirali dva milijona evrov, in sicer predvsem v infrastrukturo za podjetniški podporni prostor Katapult, ki so ga še uradno odprli danes, mlada inovativna podjetja pa v njem delajo velike narčte že nekaj mesecev. Dewesoft želi mladim in zagnanim podjetnikom pomagati z infrastrukturo, ki so jo tudi sami rabili za strmo rast podjetja, pri čemer je po besedah dr. Jureta Kneza, tehničnega direktorja podjetja, dovolj že samo nekaj pravih nasvetov. »Ideja je en odstotek uspeha, ko imaš prototip, si na desetini poti do uspeha, proizvodnja predstavlja polovico uspeha, ključna pa je prodaja,« je dejal dr. Jure Knez, tehnični direktor podjetja.

Orožen ga je dopolnil, da sta poleg dobrega prodajnika nujna še visoka kakovost produkta ter podpora uporabnikom, in s takšno infrastrukturo bi rada zdaj pomagala mladim v Katapultu. Ne gre namreč le za prostor, je dejal Primož Zelenšek, operativni direktor Chipola, podjetja, ki so mu v Dewesoftu najprej pomagali in nekako dobili idejo za Katapult. »Mi smo potrebovali pomoč pri pridobitvi dobrih cen za pošiljanje, pomoč pri tehnologiji in testiranju, ki nam je tudi delalo težave,« je dejal in povedal, da je po naključju enkrat potrkal na vrata, pri katerih se je pojavil dr. Knez. Danes šteje Chipolo, ki izdeluje pametne naprave za iskanje izgubljenih predmetov, več kot 30 zaposlenih v pisarnah v Trbovljah, Ljubljani in San Franciscu.

In koliko je pravzaprav Dewesoft sploh pomagal Chipolu? Zadnji čas je, da se to razčisti, je nekoliko v smehu dejal dr. Knez in razkril enačbo: 10 x 5! »Desetkrat po pet minut svetovanj in osem pravih nasvetov, vsi tudi niso bili takšni,« je razčlenil uganko in dodal, da ekipa Chipola, ki je po petih letih poslovanja lani ustvarila štiri milijone evrov prihodkov, lepo raste in je sama zaslužna za to.

Krajšanje učnega procesa za mlada podjetja, ustvarjanje novih delovnih mest in novih uspešnih zgodb v Zasavju so tudi sicer ključni razlogi za ustanovitev Katapulta, v katerem se bodo trudili vzpostaviti skupno nabavo za vsa vključena podjetja, izmenjavo inovativnih idej in dvosmerni mentorski proces, je dejal direktor Katapulta Jernej Pangeršič.

Mladim so tako poleg pisarn na voljo coworking prostor, pet proizvodnih prostorov, konferenčna soba, kuhinja in celo tri spalnice. »Prepričani smo, da lahko nudimo vse. Če česa nimamo, pa vemo, koga poklicati,« je dejal Pangeršič in ob tem omenil sodelovanje z okoliškimi podjetji, ki lahko denimo posodijo rentgen ali 3D tiskalnik za kovino. Pomembno je tudi dejstvo, da bodo elektroniko za strojno opremo lahko podjetja proizvedla v Trbovljah, cilj Katapulta pa je vsem podjetjem zagotoviti iste nabavne cene, kot jih imajo velika podjetja, četudi bodo količine manjše.

Dewesoft si sicer v Katapult želi privabiti podjetja, ki razvijajo fizičen produkt in že imajo prototip, obenem pa imajo potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Ključno pa je, ali jim lahko pomagamo, je poudaril Pangeršič. Trenutno lahko pomagajo ekipam Ironate, kjer izdelujejo posode za kuhanje, Zoyo Baby, kjer razvijajo senzor dojenčkovega dihanja in gibanja ter pripadajočo platformo z algoritmom za spremljanje otrokovega zdravstvenega stanja, Hillstrike, kjer razvijajo trismučnik, in študentki ekipi Spacelink, ki razvija raketo. V Katapultu je prostor našla tudi SOS šola, ki jo vodi Alenka Knez, nekdanja učiteljica matematike, ki bi to vedo rada približala otrokom in njihovim staršem ter s tem pomagala tudi učiteljem.