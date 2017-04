Hiša ponuja jasno delitev prostorov, od enovitega odprtega bivalnega dela in diskretno ločenega spalnega kraka, kar omogoča smiseln preplet programov, združenih na optimalni bivalni površini. Ob hiši Terra-R 131 bo na ogled tudi hiša Primus-L 150 grajena v standardu skoraj nič-energijske stavbe s porabo pod 10 kWh/m2. Hiši bosta na ogled v Murski Soboti in Veliki Polani. Na dnevu odprtih vrat bodo predstavili ponudbo Lumar 2020, v okviru katere že danes hiše ponujajo samo še kot skoraj nič-energijske, z vgrajeno tehnologijo prihodnosti, visoko energetsko učinkovitostjo in bivalnim ugodjem, ob najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo.

O hiši Terra-R 131 Hiša Terra-R 131 iz skupine AVANTGARDE je namenjena družini z do štirimi člani, ki od hiše pričakujejo urejeno notranjo razporeditev in brezpogojno navezavo na zunanji terasni prostor. Ta na ta način postaja središče dnevnega dogajanja. Koncept nizanja bivalnih in spalnih prostorov okoli osrednjega terasnega dela ali atrija ustvarja idealne pogoje za kvalitetno družinsko druženje, ki s smiselno delitvijo dnevnega in spalnega dela, ponuja veliko individualnosti in diskretnosti. Toploto za ogrevanje in pripravo tople vode zagotavlja toplotna črpalka zrak-voda.

O hiši Primus-L 150 Hišo Primus-L 150 iz skupine AVANTGARDE odlikuje sodobno oblikovanje, izjemno racionalen tloris in največja možna uporabnost ter visoka energetska varčnost, ki ustreza zahtevam standardov skoraj nič-energijske hiše s porabo pod 10 kWh/m2. Hiša je grajena s certificiranim konstrukcijskim sistemom Lumar PASIV ENERGY. Z vgrajenim sistemom prezračevanja hiša izpolnjuje pogoje Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. Zaradi majhne porabe energije in velikega deleže uporabljene naravne izolacije, celuloza in lesna vlakna, je uvrščena v najvišji rang subvencije Eko sklada. Toploto za ogrevanje in pripravo tople vode zagotavlja toplotna črpalka voda-voda.

Lumar 2020 – v vse hiše vgrajeno prezračevanje V podjetju Lumar vam že danes ponujamo bivanjske rešitve prihodnosti – skoraj nič-energijske hiše. V vse hiše Lumar je standardno vgrajen prezračevalni sistem z rekuperatorjem. Ta zagotavlja vedno svež zrak, ki je bistvenega pomena za naše dobro počutje in bivalno ugodje. V kombinaciji z Lumarjevo vrhunsko tehnologijo toplotnega ovoja z odlično zrakotesnostjo, že danes vse naše hiše izpolnjujejo visoke energetske standarde, ki bodo predvidoma vstopili v veljavo šele leta 2020 z Evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb. V ta namen smo pripravili nabor 25 najbolj priljubljenih in optimiranih skoraj nič-energijskih hiš Lumar z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Posebne ugodnosti so pripravili tudi za vse kupce individualnih hiš Lumar. Ugodnosti veljajo do 31. maja 2017.