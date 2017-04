Na območju Maribora in Celja kriminalisti v 11 hišnih preiskavah preiskujejo dve fizični in tri pravne osebe. Med drugim preiskave potekajo tudi na sedežu podjetij Atrij iz Celja in Fisa nepremičnine iz Murske sobote.

Kriminalisti iščejo dokaze za več kaznivih dejanj, med njimi za poslovno goljufijo, kršenje temeljnih pravic delavcev, poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Osumljenci naj bi s kaznivimi dejanji povzročili za več kot pol milijona evrov škode.