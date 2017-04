Potem ko je vodilni Triglav v 20. krogu izgubil proti Veržeju in je Dob s tem ob tekmi več zmanjšal razliko za vodilnim moštvom na pet točk, so se orli hitro pobrali in šest krogov pred koncem naredili nov velik korak k naslovu prvaka v 2. SNL. V mestnem derbiju so še tretjič v letošnji sezoni ugnali Zarico.

Tokratni gostitelj Triglav je že do polčasa opravil večino posla. Pred 450 gledalci je v 25. minuti lastno mrežo najprej zatresel Adnan Hajdarević, nato pa je šest minut pred glavnim odmorom zadel še Enes Đurković. V drugem polčasu se je za končnih 3:0 med strelce vpisal še prvi strelec lige Matej Poplatnik, za katerega je bil to že 21. zadetek v letošnji sezoni.