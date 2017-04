Z le 51,3-odstotno podporo je Recep Tayyip Erdogan na nedeljskem referendumu dobil, kar je želel, namreč prenos večine oblasti v državi v predsednikove roke. Pri tem je poveden podatek, da se je proti predlaganim ustavnim spremembam, ki dosedanji parlamentarni sistem zamenjujejo s predsedniškim, odločila večina volilnih upravičencev v Ankari, Izmirju in tudi Carigradu, ki je sicer trdno v rokah vladajoče stranke za pravičnost in razvoj (AKP), je pa po navedbah državne tiskovne agencije Anadolu zanje glasovalo dobrih 63 odstotkov turških volilcev, ki živijo in delajo v Nemčiji, ter kar 73,5 odstotka takšnih v Avstriji. Podobno je bilo tudi v Belgiji in na Nizozemskem, medtem ko so v Švici živeči Turki več kot 60-odstotno glasovali proti.

Ulice Ankare so že ob nedeljski večerni razglasitvi Erdoganove referendumske zmage preplavile množice njegovih privržencev, ki so ob klicanju predsednikovega imena vzklikali tudi: »Ukaži nam, naj ubijamo, in bomo ubijali. Ukaži, naj umremo, in bomo umrli«. Kot prvi jih je nagovoril premier Binali Yildirim, katerega funkcija bo po uveljavitvi referendumske odločitve presahnila, saj bo izvršno oblast prevzel predsednik države. »Nihče se ne bi smel jeziti ali žalovati,« ni bilo namenjeno glasni množici, ampak drugi polovici Turkov, ki je spremembam ustave nasprotovala. Erdogan je sodržavljane nagovoril prek televizijskega prenosa tiskovne konference v Carigradu in jim med drugim sporočil, da se »po božji volji s tem (referendumskim) rezultatom začenja novo obdobje za našo državo«.

Sprememba pravil med igro Posebno senco nad že tako tesen rezultat je dalo sporočilo volilne komisije tik pred zaprtjem volišč, da bodo upoštevali tudi glasovnice brez njenega uradnega pečata. Kemal Kilicdaroglu, vodja najmočnejše opozicijske republikanske ljudske stranke, je to potezo ocenil za »spremembo pravil sredi igre«, družno s preostalimi nasprotniki ustavnih sprememb pa zahteval ponovno štetje skoraj dveh petin glasovnic, morda pa tudi več. Danes pa so se pojavili tudi pozivi nekaterih opozicijskih politikov državnemu volilnemu svetu, da referendum zaradi nepravilnosti, ki so jih ugotavljali tudi opazovalci organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, razveljavi. Velike verjetnosti, da bi z zahtevo uspeli, ni, uradni rezultat referenduma pa se pričakuje v naslednjih desetih do dvanajstih dneh oziroma po obravnavi vseh pritožb. Kakšni bodo naslednji Erdoganovi koraki, ni jasno, nekateri politični analitiki pa menijo, da ne bo čakal do rednih predsedniških volitev, predvidenih za konec leta 2019, ampak jih bo skušal skupaj s parlamentarnimi izpeljati že prej z utemeljitvijo, da z uveljavitvijo na referendumu izražene volje ljudstva ne gre odlašati. Sprejetje ustavne spremembe poleg ukinitve premierskega položaja in prenosa izvršne oblasti v predsednikove roke, ki imenuje tudi podpredsednika in ministre, povečuje število poslancev v parlamentu s sedanjih 550 na 600 ter jim podaljšuje mandat na pet let, kolikor traja tudi predsedniški. Predsednik bo po novem lahko vodja stranke, imenoval bo štiri od 13 ustavnih sodnikov, njegovim odločitvam pa se bo lahko uprla šele absolutna večina v parlamentu.