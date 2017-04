»TEŠ 6 je Patria Pahorjeve vlade,« je na zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo konec prejšnjega meseca dejal nekdanji minister za visoko šolstvo Gregor Golobič. S prstom je razen na Pahorja pokazal na tedanjega gospodarskega ministra Mateja Lahovnika, takratnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Boruta Meha, nadzornike HSE pod vodstvom Franca Žerdina… Na nekatere zato, ker so pri postavljanju »sežigalnice evrov« aktivno sodelovali, na druge zato, ker so zaradi političnih koristi gledali stran.

Golobič je prepričan, da je bilo po podpisu pogodb v letih 2007 in 2008 pri projektu TEŠ 6 ključno leto 2009; do konca tega leta bi posel z Alstomom še lahko brez katastrofalnih finančnih posledic prekinili. V strogo zaupni pogodbi med francoskim podjetjem in TEŠ (Golobič je del dokumenta dobil dan pred pričanjem pred preiskovalno komisijo) je namreč določeno, da bo pogodba začela veljati, ko bodo nadzorniki HSE podpisali starševsko garancijo in ko bo Alstom prejel predujem v višini 85 milijonov evrov. Tretjega decembra 2009 sta bila oba pogoja izpolnjena.

Pahorjeva vlada pogodbe ni pridobila Čeprav je bila vlada skupščina HSE, po Golobičevih navedbah sporne pogodbe v Pahorjevem mandatu ni pridobila in ni naredila ničesar, da bi projekt še pravočasno ustavili. »Dvomim, da je pogodbo videl predsednik vlade in da je sploh imel takšno željo. Zelo verjetno se je temu izognil tudi minister Lahovnik. Imam informacijo, da jo je tisto jesen zahteval Borut Meh in da jo je v varni sobi termoelektrarne brala pravnica HSE.« Če bi imela vlada vpogled v pogodbo, bi – tako Golobič – gotovo resno razpravljala o tem, ali naj se Alstomu plača 85 milijonov evrov ali pa naj se projekt prekine oziroma o njem ponovno pogaja. A je vlada informacijo o naložbi v šesti blok od vodstva HSE zahtevala šele dober mesec po začetku veljavnosti pogodbe in tako za nakazilo 85 milijonov evrov izvedela šele marca 2010. Tedaj pa je »padalec že skočil iz letala«… Golobič je prepričan, da je bil takratni gospodarski minister z »usodnim nakazilom« seznanjen. »Brez Lahovnikovega strinjanja se Meh za takšno potezo gotovo ne bi odločil. To je bila strahovita odgovornost; manjkala je finančna konstrukcija in cela vrsta dovoljenj…« 1 Prepričanje o vedenju Mateja Lahovnika je Gregor Golobič podkrepil z navedbami enega od strokovnjakov za energetiko (imena ni razkril), da ga je gospodarski minister konec leta 2009 vprašal, ali naj se Alstomu nakaže 85 milijonov evrov ali ne. Njegov odgovor je bil sicer, da ne, a (velenjsko) »okolje je naredilo svoje«. Informacije, ali se je Lahovnik posvetoval tudi s premierjem Pahorjem, pa Golobič nima.

Meh molči, Lahovnik zanika Navedbe bivšega ministra za visoko šolstvo smo skušali preveriti pri Borutu Mehu, vendar na naša vprašanja ni želel odgovarjati. »Vse sem povedal pred parlamentarno preiskovalno komisijo,« je dejal. Nekdanji prvi mož HSE je poslancem julija lani dejal, da je bila vlada o projektu TEŠ 6 »vseskozi obveščena«. Na vprašanje predsednika komisije Matjaža Hanžka, zakaj je potem (šele) januarja 2010 od HSE zahtevala celovito informacijo o načrtovani naložbi, pa je odgovoril: »Če bi zahtevala poročilo oktobra, bi ga dobila oktobra, če bi ga zahtevala novembra, bi ga naredili takrat. Zahtevala pa ga je januarja in celovito poročilo je bilo pripravljeno februarja.« Meh je tudi izpostavil, da je bila vlada skupščina HSE. »Zakon ji je omogočal, da naroči poslovodstvu določene ukrepe. Pa tega ni storila nobena vlada: ne pred mano ne takrat, ko sem bil jaz direktor HSE.« »Namigovanja, da sem se kot minister vmešaval ali celo določal, ali naj se nekaj plača ali ne, so povsem neresnična. Za kaj takega nisem imel po zakonodaji niti pristojnosti niti vpogleda v vsebino in dinamiko plačil po določenih pogodbah družb v posredni državni lasti. Vse odločitve v zvezi s tem, ali se nekaj plača ali ne in tudi kdaj se plača, so sprejemali v družbah, ki so določene investicije izvajale, in niti slučajno ne minister,« pa nam je dejal Matej Lahovnik. Po njegovih navedbah so absurdne in neresnične tudi trditve, da naj bi že leta 2009 kot minister imel vpogled v pogodbo, ki jo je pol leta pred njegovim mandatom podpisal predstavnik TEŠ, parafirali pa so jo predstavniki HSE. »Na absurdnost teh trditev najlepše kaže dejstvo, da sem januarja 2010 zahteval te dokumente prek vlade.« Lahovnik nam je posredoval »kronologijo zahtev vlade in ministrstva za gospodarstvo v zvezi z izvajanjem projekta« od sredine septembra 2009 do sredine julija 2010. Iz nje je razvidno, da vlada v letu 2009 »zahtev« za kakršno koli pojasnilo o izvajanju projekta TEŠ 6 ni imela, Lahovnik pa se je na poslovodstvo in nadzorni svet HSE obrnil enkrat: 30. novembra (torej tri dni pred uveljavitvijo pogodbe) jima je posredoval pričakovanje, da bosta »v okviru svojih pristojnosti zagotovila preglednost vseh postopkov za izvedbo investicije v TEŠ 6 ter odpravila vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ogrozile navedeni projekt«.