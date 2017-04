V UKC Maribor še vedno čakajo, da jim pridejo na pomoč anesteziologi iz ljubljanskega kliničnega centra. Pogodbo so UKC Ljubljana poslali že pred tremi meseci, pred približno mesecem pa so se uskladili še o zadnjih podrobnostih sodelovanja, pravi vršilec dolžnosti generalnega direktorja mariborskega kliničnega centra Janez Lavre. Kje se zatika, jim iz Ljubljane niso sporočili.

Po pogovoru z direktorjem UKC Ljubljana Andražem Kopačem so pričakovali, da ni več zadržkov in jim bodo poslali podpisano pogodbo, je pojasnil Lavre. V ljubljanskem UKC so pred časom sicer izrazili pomisleke, da bi potrebovali še soglasje ministrstva za zdravje. A ministrstvo je po Lavretovih besedah takrat takoj zavzelo stališče, da soglasje ni potrebno in da gre za povsem legitimen dogovor med dvema zdravstvenima zavodoma.

Opravili bi lahko več operacij Za zdaj v UKC Maribor še naprej prihajajo anesteziologi iz hrvaške Reke. Ti prihodi temeljijo na pogodbi z Inštitutom za raziskave v medicini Miha Pogačnika, podpisani v mandatu Gregorja Pivca. V povezavi z njo so kriminalisti prejšnji mesec spisali kazensko ovadbo zoper Pogačnika, Pivca in nekdanjega direktorjevega pomočnika za nabavo Petra Weissensteinerja. Lavre poudarja, da bi bilo sodelovanje z ljubljanskimi zdravniki bistveno boljša rešitev. »Specialist iz UKC Ljubljana lahko deluje tudi kot neposredni mentor specializantom in spremlja njihovo delo. Tako bi lažje opravili več operacij,« je pojasnil. Od ljubljanskega UKC in njegovega vodstva Lavre pričakuje, da pogodbo podpiše oziroma da jim jasno odgovori, ali bo do sodelovanja dejansko prišlo. Anesteziolog Boris Rižnar, predsednik Fidesa v UKC Maribor, uradno ni seznanjen z razlogi, zakaj ljubljanski kolegi še ne prihajajo dušit kadrovske stiske. »Zadnja informacija, ki jo imam, je ta, da UKC Ljubljana svojim zaposlenim ni dala soglasja za delo v Mariboru. Po mojem skromnem mnenju je to dogovorjeno zato, da bi še naprej služil Pogačnikov inštitut in tisti, ki so z njim povezani,« je kritičen Rižnar. Anesteziologi z Reke zato še naprej prihajajo, prav tako kolegi iz drugih zdravstvenih zavodov. Drugih sprememb – torej novih zaposlitev – pa ni na obzorju. V Mariboru jim je sicer uspelo pridobiti pet specialistov iz tujine, ki pa so še zmeraj v poskusnem obdobju in še ne smejo samostojno delati. Pravzaprav so v UKC Maribor samo še štirje, saj je zdravnica iz Srbije medtem že zapustila Slovenijo. Iz UKC Ljubljana so sporočili, da je pogodba, na katero čakajo v Mariboru, »v podpisovanju«. Anesteziologi ne potrebujejo soglasja, saj gre za storitev, ki bo pogodbeno urejena med bolnišnicama, pravijo. K temu dodajajo: »Upamo, da bo sodelovanje steklo čim prej«. V pogovoru za Dnevnikov Objektiv pred enim mesecem je Andraž Kopač sicer dejal, da ni večjih nasprotovanj dogovarjanju o delu njihovih zaposlenih v Mariboru. Je pa dodal, da »prav veliko anesteziologov iz Ljubljane v Mariboru sicer ne bo moglo delati, saj bodo tudi v Ljubljani zaradi programa za skrajševanje čakalnih dob potrebovali dodatno delo teh strokovnjakov«.