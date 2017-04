Pri odločanju o priporu osumljenca je eden bolj pomembnih podatkov tudi informacija o njegovi predkaznovanosti. Ponovitvena nevarnost je namreč eden izmed treh pripornih razlogov. Ker so osumljenci, za katere tožilstvo zahteva pripor, pred tem v 48-urnem policijskem pridržanju, med katerim je treba zbrati dovolj argumentov za utemeljeni sum, je treba ukrepati hitro. Toda ob koncih tednih se zaplete, saj kazensko evidenco vodi ministrstvo za pravosodje, ki nima dežurne pisarne kot denimo tožilstvo in preiskovalni oddelek sodišča. Zato se po naših informacijah dežurni tožilci občasno znajdejo v neugodni situaciji, ko ob koncih tedna preiskovalnemu sodniku ne morejo predložiti dokaza o predkaznovanosti (in posledično ponovitveni nevarnosti) osumljenca.

Sodišče težko sledi tožilstvu »Med tednom s pridobitvijo izpiska iz kazenske evidence ni problemov, problem nastane ob koncu tedna. Pridržane osebe morajo policisti v roku 48 ur pripeljati k dežurnemu sodniku. Osebo, ki je denimo pridržana v petek zvečer, morajo policisti najkasneje do nedelje zvečer pripeljati k sodniku, v tem času pa izpiska iz kazenske evidence ni mogoče dobiti,« so nam informacije o občasnih zapletih potrdili na vrhovnem državnem tožilstvu in dodali, da si ljubljanski tožilci pomagajo tako, da brskajo po lastnih evidencah in pregledujejo statuse posameznih zadev, sodišču pa kot dokaz predložijo tožilske in sodne odločitve, ki jih najdejo. Gre za improvizacijo, saj je izpisek iz kazenske evidence precej bolj zanesljiv in tudi kompleten. »Iz izpiska je razvidno, ali je bila oseba že predkaznovana, za katera dejanja je bila predkaznovana, kakšne kazenske sankcije so ji bile izrečene, ali je kazen že prestala in podobno. Če tožilec nima na voljo izpiska iz kazenske evidence, zlasti v okviru dežurne službe, nima dokumenta, na katerega bi oprl svoja navajanja, da je bila oseba že obravnavana in predkaznovana. Zaradi tega ne more utemeljevati ponovitvene nevarnosti posameznika. Poleg tega sodišče težko sledi navajanjem tožilstva, da gre za osebo, ki je že bila predkaznovana. Težava nastane tudi pri zahtevi za odreditev pripora,« so nam pojasnili na vrhovnem tožilstvu in dodali, da gre za delovni problem, ki ga že rešujejo v sodelovanju s pravosodnim ministrstvom.