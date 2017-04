Zamisel za Boiler Room je nastala pred slabim desetletjem, ko je mladi podjetnik Blaise Bellville iz kurilnice zapuščene stavbe v Londonu začel prenašati nastope didžejev. Projekt se je kmalu razvil v globalno institucijo, ki nagovarja večmilijonsko svetovno občinstvo in ima stalne pisarne na petih celinah. Čeprav je gostil zvezdnike klubske elektronike, kot sta Carl Cox in Skrillex, in pridobil korporativne sponzorje, njegov forte ostaja raziskovalna žilica, ki popelje v drobovje lokalnih scen, kjer besedo dobijo manj znani ali čisto neznani izvajalci.

Naša različica v K4

Boiler Room se je javil iz več kot stotih mest, od Adelajde do Vroclava, lani za prvomajske praznike iz Pekinga in Šanghaja, na območju nekdanje Jugoslavije pa se je do zdaj ustavil le v Pulju in v Beogradu. Po mnogih letih pričakovanja in zavesti o tem, da je domača scena primerljiva z dogajanjem po svetu, da je zrela, da bi si pravzaprav zaslužila svoj Boiler Room, je ta prišel k nam v sodelovanju s kolektivom Stiropor, ki organizira istoimenski festival elektronske glasbe, in klubom K4. V slabih petih urah prenosa v živo se je predstavil uravnotežen nabor sedmih uglednih aktov različnih klubskih smeri in generacij, ki so suvereno izpeljali večer, a ima domače podzemlje še dovolj rezerv. Vsaj še za dva ali tri dogodke.

Čeprav je osnovna forma platforme klubska, prenaša tudi koncerte, obenem pa je njen temeljni koncept dovolj fleksibilen, da omogoča prenos glasbenih vsebin iz najrazličnejših prostorov. Oglasila se je že iz dnevnih sob, studiev, koncertnih dvoran, avditorijev, s teras in streh ter celo kopališč. Štirka se je izkazala kot dobra gostiteljica, kot varna in primerna izbira, ki več kot zadostuje tematskim in tehničnim zahtevam dogodka. Sočasno je s to koprodukcijo pokazala, da je še zmeraj aktualna in na sledi relevantnih klubskih trendov.