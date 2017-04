Pri košarkarski Olimpiji je vrag odnesel šalo. Ljubljančani so v 6. krogu lige za prvaka proti Hopsom klonili tretjič zapored, skupno že četrtič, in štiri kroge pred koncem zasedajo komaj peto mesto, ki ne vodi v polfinale. Krka je brez težav ugnala Helios, Rogaška pa že v četrtek Zlatorog.

Po dokaj suverenih predstavah v rednem delu državnega prvenstva in pokalnem tekmovanju se Olimpiji očitno stvari podirajo v najbolj ključnem trenutku sezone. Poškodbe, ki so se zmajev kljub peklenskemu ritmu do lige za prvaka čudežno ogibale, so prizadele ključne igralce, že odsotnost enega izmed trojice Jefferson, Oliver ali Janković pa se v njihovi igri močno pozna.

Tokrat je po napovedih zaradi bolečin v hrbtu manjkal Janković. V kolikor ga zdravniška služba ne bo hitro usposobila, se Ljubljančanom ne piše nič dobrega. »V obrambi smo odigrali izredno slabo, hkrati pa nismo imeli nadzora nad njihovim napadalnim skokom. Postavili smo se v izredno težko situacijo,« je povedal trener Olimpije Gašper Okorn.

Ključen posameznik za zmago Hopsov je bil dolžnik v dosedanji ligi za prvaka Jakob Čebašek, ki je postal tudi Dnevnikov igralec kroga. »Zmaga proti Olimpiji je za nas izredno pomembna, saj smo si tako izboljšali možnosti za uvrstitev v polfinale,« pa zadovoljstva ni skrival trener Hopsov Boštjan Kuhar.

Za prvaka, 6. krog izidi: Hopsi – Olimpija 89:85 (21:22, 50:42, 68:61, Čebašek 19; Jefferson 27), Krka – Helios 89:65 (24:20, 46:35, 69:49, Dimec 18; Bratec 18), že odigrano: Rogaška – Zlatorog po dveh podaljških 77:75. 1. Krka 6 5 1 457:405 11 2. Rogaška 6 5 1 450:413 11 3. Zlatorog 6 3 3 432:435 9 4. Hopsi 6 3 3 423:447 9 5. Olimpija 6 2 4 465:445 8 6. Helios 6 0 6 388:479 5