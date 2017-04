Odnosi med Rusijo in Britanijo so zelo slabi že vse, odkar je v Londonu novembra 2006 zaradi radioaktivne zastrupitve umrl nekdanji agent ruske varnostne službe Aleksander Litvinenko, ki je prebegnil v Britanijo, kjer je dobil državljanstvo in postal sodelavec MI6 in Putinov kritik. V sinočnji dokumentarni oddaji televizije Channel 4 z naslovom Lov na morilce KGB so za njegovo smrt krivili ruske agente oziroma rusko državo. Zastrupili naj bi ga s tako veliko radioaktivnega polonija 210, da ga je bilo dovolj za usmrtitev 200 ljudi. Detektiv Scotland Yarda, ki je vodil preiskavo umora, je v oddaji dejal, da ni primerjave za Litvinenkovo trpljenje. Dejal je, da je umiral v pošastnih bolečinah. Na smrtni postelji je bil prepričan, da ga je zastrupila ruska varnostna služba na Putinov ukaz. Litvinenkova smrt in obtožbe o neposredni vpletenosti Kremlja in Putina so drastično poslabšale odnose med državama, ki pa so jih šele zadnji dnevi, tedni in meseci – po mnenju ruskega veleposlanika v Moskvi Aleksandra Jakovenka – spravili na najnižjo raven v zgodovini. To, kar njega in Rusijo (beri: Putina) najbolj vznemirja, je odločitev Downing Streeta 10 oziroma britanske premierke Therese May, da (za Nato) pošlje 800 britanskih vojakov v Estonijo. Jakovenko pravi, da je to »provokativna in naravnost trapasta odločitev, ki je povečala napetosti«. Pravi tudi, da je to sovražno dejanje.

Čeprav Britanija ne skriva zaskrbljenosti zaradi te v najboljšem primeru pesimistične ocene o odnosih med državama, njeni uradni predstavniki poudarjajo, da mora Rusija pokazati pripravljenost za delovanje v korist mednarodnih ciljev, posebno v korist miru v Siriji. Britanija zelo očitno brez zadržkov podpira Trumpovo zaostrovanje stališč do vseh »nasprotnikov«, od Sirije do Severne Koreje. Britansko-ruski odnosi so se poslabšali čez noč zaradi britanske jasne in glasne podpore Trumpovi odločitvi o bombardiranju sirskega letalskega oporišča in sicer propadle zahteve britanskega zunanjega ministra Borisa Johnsona o uvedbi dodatnih ekonomskih sankcij proti Rusiji. Johnson, ki je razjezil Ruse tudi z odpovedjo obiska v Moskvi, je javno dejal, da je Putin zaradi podpore Al Asadu v »ligi superhudobcev«. Napeto je bilo tudi v soboto, ko je britanska vojna mornarica spremljala dve ruski vojni ladji, ki sta izzivalno pluli skozi Rokavski preliv.

Rusijo vseeno daleč najbolj vznemirja namestitev 800 britanskih vojakov, tankov in oklepnih vozil v Estoniji, kar je največji prikaz Natove sile Rusiji po hladni vojni. Ruski veleposlanik v Londonu Jakovenko pravi, da Moskva obsoja to odločitev, ker povečuje napetosti v Evropi na meji med Natom in Rusijo. To, kar je posebej novo, je ocena, da odnosi med Rusijo in Britanijo nikoli v zgodovini niso bili slabši kot do zdaj. Do zdaj je veljalo, da nikoli po hladni vojni niso bili tako slabi, kot so zdaj.