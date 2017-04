Slovesnost je potekala v času praznovanja 25. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in ZDA. Govorila sta tudi o aktualnih razmerah v Siriji, kjer so ZDA kaznovale »neubogljivega« predsednika Al Asada z bombardiranjem sirske letalske baze, zaradi domnevnega in še neraziskanega pomora prebivalstva z živčnim plinom.

Militantni senator nima nobene moralne pravice kazati s prstom na nikogar, ob dejstvu, koliko ljudi so ZDA v vojnah po svetu pobile, tudi z bojnimi strupi. Naj navedem samo najbolj izstopajoče vojne: ZDA so leta 1966 poslale v Vietnam bojne enote; med marcem 1965 in novembrom 1968 so Američani na severni Vietnam odvrgli več kot milijon ton raket in bomb. Američani so v težnji svoje politike po zmagi razvili koncept »zračne konjenice«. V ta namen so uporabljali različne bojne strupe in zažigalna sredstva za uničevanje džungle. Z napalmom so pobijali upornike in tudi civilno prebivalstvo v vaseh. V Vietnamu se je bojevalo več kot 3 milijone ameriških vojakov. V vojni je umrlo več kot 1,4 milijona vojakov. Ocene glede civilnih žrtev pa se gibljejo od 2 do 5,1 milijona.

Marca 2003 so ZDA in Velika Britanija prav tako brez odobritve Varnostnega sveta OZN napadle Irak. Kot vzrok so navajali, da ima režim v Iraku orožje za množično uničevanje. Spornega orožja, ki naj bi bilo povod za napad, nikoli niso našli. Vojna v Iraku je trajala približno 9 let. V njej je sodelovalo več kot milijon vojakov, ubitih je bilo okrog 4500 ter ranjenih 30.000. Žrtev med civilisti je bilo več kot 100.000. Hkrati pa je ta vojna sprožila migracijo okoli 1,6 milijona ljudi. Ob izvozu »demokratizacije« v Irak v tej državi še vedno traja razsulo z novimi žrtvami. Dejanska razloga za napad pa sta bila pridobitev nadzora nad nafto in odstranitev neubogljivega predsednika Sadama Huseina.

Invazija na Afganistan se je začela oktobra 2001. V njej je sodelovalo 84.000 ameriških vojakov, pa tudi nekaj vojakov iz Slovenije. Po 15 letih razdejanja, ki so ga ubogim Afganistancem povzročile ZDA, vojni še vedno ni videti konca. Prav tako ni znano število civilnih žrtev, ki jih je povzročila ameriška vojska in tudi napadeni Talibani. Kot razlog za napad so Američani navajali napad 11. septembra, ki ga je organiziral savdski državljan Osama Bin Laden. Bin Ladna že dolgo ni več, Američani pa še kar ostajajo v Afganistanu in nemoteno in brez nadzora izvajajo obsežna bombardiranja, v katerih umirajo tudi civilisti.

In zdaj k bistvu tega prispevka.

Da bi pričakovali od preračunljivega Pahorja in predsednika vlade dr. Mira Cerarja, da bosta militantnega senatorja spomnila na vključenost ZDA v vse vojne po svetu, je čista iluzija. Državljani, ki smo po televiziji spremljali oba intervjuja s senatorjem, eminentne novinarke Mojce Širok in novinarskega »mačka« Slavka Bobovnika, pa smo upravičeno pričakovali vprašanje, kaj so Američani v svojih vojnah počeli v Vietnamu, Iraku in Afganistanu. Namesto tega pa smo slišali prijazna vprašanja, kot da gre za intervju z osebo, ki brani človekove pravice.

Drago Štruc, Slovenske Konjice