Ljubljančan Matjaž Jurovič je 44-letni frizer, ki se po mestu vozi predvsem s svojim mopedom piaggio ciao. »Kupil sem ga pred približno 10 leti. Z njim se vozim redno, vendar me v desetih letih policija nikoli ni niti pogledala,« je za Dnevnik pripovedoval Ljubljančan, čigar pozitivni niz se je končal pred dnevi. Po Tržaški cesti se je kot običajno vozil po kolesarski stezi, na semaforju pa ga je ustavil policist. Ker piaggia ni imel registriranega, policist pa je ocenil, da njegov moped zmore več kot 25 kilometrov na uro, mu je napisal kazen v višini 500 evrov. Še 40 evrov kazni pa je dobil, ker je njegovo vozniško dovoljenje za avtomobil, ki zajema tudi vozniško dovoljenje za mopede (sicer do 45 kilometrov na uro), poteklo.

Brez izrednega tehničnega pregleda

Juroviča je zmotilo dvoje. Po njegovih besedah so policisti Piaggiove mopede na vžig s pomočjo pedal v Ljubljani do pred kratkim obravnavali kot najblažje mopede (do 25 kilometrov na uro) in dopuščali vožnjo z njimi po kolesarski stezi in brez registracije in čelade. Dejstvo pa je, da so mopedi piaggio ciao hitrejši od 25 kilometrov na uro, saj gre za mopede iz 80. in 90. let let, ko razreda do 25 kilometrov na uro niti ni bilo. Jurovič ocenjuje, da njegov moped dosega hitrost med 30 in 40 kilometri. Števca namreč ta tip mopeda nima. »Deset let nisem imel težav. Zakaj so se ravno zdaj lotili nadzora, ko se vsi ukvarjamo z registracijo, ki bo za vse obvezna od 1. maja,« nam je dejal Jurovič, ki mu je s pomočjo prič že uspelo dokazati lastništvo mopeda (s tem imajo težave številni lastniki starejših mopedov, ki do sedaj še niso bili nikoli registrirani), te dni pa namerava opraviti tudi tehnični pregled in ga registrirati. Druga pomembna Ljubljančanova pripomba je tudi ta, da policisti njegovega mopeda niso niti odpeljali na izredni tehnični pregled, da bi ugotovili njegovo končno hitrost, na podlagi katere bi črno na belem ugotovili oziroma potrdili, ali je njegov moped hitrejši od 25 kilometrov na uro in za koliko.