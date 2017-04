Ko se je leta 2014 začela prenova osrednjega dela Slovenske ceste, arheologi niso imeli velikih pričakovanj o morebitnih najdbah. »Ko kdo omeni Slovensko cesto, se arheologom načeloma kar zasvetijo oči, ker je ta ulica sinonim za severno emonsko grobišče. A ker po tej cesti potekajo komunalni vodi, ki so se včasih polagali po domače brez prisotnosti arheologov, smo bili skeptični, kaj se je tam sploh še ohranilo,« je povedal vodja arheoloških raziskav Martin Horvat iz Mestnega muzeja, ki je spomine o izkopavanjih na Slovenski cesti strnil v zadnjem predavanju iz cikla Arheologija od blizu.

A sreča je bila kljub temu še vedno na strani arheološke ekipe. Med drugim so našli dva rimska groba, ki sta po srečnem naključju ostala nedotaknjena, čeprav so komunalni delavci v njuni neposredni bližini v preteklosti položili komunalne vode. Eden od teh grobov se je kmalu po odprtju pokazal kot res izjemna najdba.

Po Horvatovih besedah je bila skepsa odveč, saj so že kmalu naleteli na prvo presenečenje. »Takoj pod asfaltom so nas čakale tramvajske tračnice, ki so na tem odseku potekale dvotirno. Ene so s Slovenske zavile na Gosposvetsko cesto, druge pa so vodile naprej po Slovenski in nato zavile k železniški postaji,« je navdušen pripovedoval Horvat in poudaril, da so na srečo takoj vzeli vzorce tračnic. »Ker ko smo naslednji dan prišli na teren, o tračnicah ni bilo ne duha ne sluha, kar čez noč so izginile. Izkazalo se je, da jih je izvajalec gradnje odpeljal na deponijo.«

V nepoškodovani kamniti skrinji bogate najdbe

»V kamniti skrinji smo našli žaro z ostanki zoglenelih kosti pokojnika in novcem, s katerim naj bi pokojni plačal pot v onostranstvo. Poleg tega so bili v skrinji še drugi pridatki: bronasta skodelica, stekleni kozarec, steklenička, medeninasta posoda in skalpel, pinceta ter kavelj. Ravno ti zadnji predmeti so nakazovali, da se je pokojni ukvarjal z zdravilstvom,« je dejal Horvat in priznal, da so sprva sklepali, da je bil pokojni moškega spola.

Toda ob pomoči antropologov so ugotovili, da v odkritem grobu ni bil pokopan moški, temveč ženska, ki se je najverjetneje ukvarjala z zdravljenjem ženskih bolezni in porodničarstvom. Do teh sklepov so arheologi prišli potem, ko so analizirali narisano okrasje na eni od posod v grobu.