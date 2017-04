Družbi Dema plus in Lesnina MG oprema bosta gradili novo telovadnico pri Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja, je odločila Mestna občina Ljubljana. Družbi bosta dela opravili za 5,34 milijona evrov, skupaj z davkom na dodano vrednost.

Po informacijah ravnateljice osnovne šole Zlatke Vlaste Zgonc bosta izbrana gradbinca gradnjo predvidoma začela maja, trajala pa naj bi do februarja prihodnje leto. Ravnateljica je pojasnila, da bodo v času gradnje posebno pozornost namenili varnosti svojih učencev.

Telovadnica že štiri desetletja premajhna

Zgončeva, ki je ravnateljica v črnuški osnovni šoli že 19 let, je povedala, da otroci komaj čakajo na novo telovadnico. »Dejstvo je, da je bila sedanja že ob gradnji leta 1978 premajhna in ni izpolnjevala normativov. Takrat so zgradili samo polovično telovadnico,« je povedala Zgončeva, ki domneva, da je pred štirimi desetletji zmanjkalo denarja za večjo telovadnico. »Na šoli imamo 33 oddelkov in 800 učencev. Telovadnica z 230 kvadratnimi metri niti slučajno ne ustreza potrebam,« je povedala ravnateljica in pojasnila, da so pomanjkanje športnih površin začasno reševali tako, da so preurejali kabinete in kleti, mizo za namizni tenis so dali na hodnik in podobno. »Za silo nekako gre, a telovadnica z več kot 900 kvadratnimi metri površine in dodatnimi prostori za ples in recimo dvorano za borilne športe bo več kot dobrodošla,« je povedala Zgončeva.

Nove telovadnice ne bodo veseli le črnuški osnovnošolci, temveč tudi lokalna skupnost. Osnova šola bo vadbene prostore uporabljala do 16. ure, po tem pa bodo na voljo lokalnim športnim klubom in društvom ter rekreativcem. Dvorana bo zasnovana tako, da bo lahko gostila tudi zabavne in kulturne prireditve. Zgončeva je povedala, da telovadnice ne bo upravljala šola, temveč občinski javni zavod Šport Ljubljana.