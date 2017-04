Matej Špehar počne marsikaj. Kdaj pa kdaj odkolesari od Ljubljane do Umaga. Ljubiteljsko ocenjuje pivo. Je spletni strateg. Poznavalec facebooka. Rad ima tortilje (če že ni česa drugega na meniju). Navsezadnje pa še rešuje razbitine vozil iz rečnih strug. Oziroma do zdaj je rešil eno – ves rjast in ubog Volkswagnov kombi T1, letnik '61, ki bo čez dobre tri mesece postal popolnoma prenovljeno pivsko vozilo. Pivsko zato, ker ne bo namenjeno prevozu ljudi, temveč bo v njem točilni pult za različne hmeljne napitke. Navdih je našel v Avstraliji, kjer so takšne predelave kombijev priljubljene.

Špehar si je zadal zahtevno nalogo. Zakaj ne bi raje kupil nekega starega spodobnega kombija, ga posodobil in s tem končal vso to odisejado, ki smo jo lahko v zadnjih mesecih spremljali na njegovih spletnih kanalih? Odgovor je zelo preprost. Zgodba. Projekt je poimenoval Beer Buli in že od same najdbe kombija v reki Rižani do trenutne točke, ko je vozilo že dodobra občutilo roko kleparja, je vestno snemal in beležil potek dogodkov. Opazovalci smo se tako lahko intimno poistovetili z njegovo vizijo.

Vse lepo in prav. Vendar popolna rekonstrukcija razbitine ni poceni. Pravzaprav je presneto draga. Špehar je v projekt vložil svoja sredstva, s pomočjo sponzorjev nabral dodatno pomoč, vendar ocena obnove vozila je skupno nanesla 60.000 evrov. »Veliko smo razmišljali, kako bomo zbrali preostala finančna sredstva. Pa smo se spontano odločili, da poskusimo z Adrifundom,« pojasnjuje. To je platforma, ki se zgleduje po splošno poznanem Kickstarterju, kjer podjetniki predstavijo svoje podjetniške ideje, v zameno za finančno pomoč pa obljubljajo določene recipročne usluge. Adrifund se od Kickstarterja razlikuje v tem, da je usmerjen lokalno, na domači trg.

Projekt so podprle številne slovenske mikropivovarne, pa tudi drugi sponzorji, ki so razumeli vizijo pivskega kombija. Ni bilo malo niti zvezdnikov, kot so pevka Nina Pušlar, Peter Poles in drugi, ki so delili navdušenje.

Vendar ko od daleč opazuješ, kako se je zgodba razpletala, kako so se vrstile objave na družbenih omrežjih in kako je rasla vsota zbranih sredstev, se zdi, da je vse potekalo zelo enostavno. »Najprej smo si zastavili zbrati 15.000 evrov. Prvih nekaj dni kampanje nam je šlo res dobro, potem pa se začetno navdušenje poleže. Ni bilo malo dni, ko sem bil povsem prepričan, da nam ne bo uspelo. Takrat sem si mislil: glej, smo poskusili, spodletelo nam je… Se vsaj ne bom več ukvarjal s tem. Potem pa smo dosegli želeno vsoto, do konca kampanje pa nas je ločevalo še nekaj tednov. Pa smo rekli, dobro, moramo nadaljevati. Tako smo počasi prilezli na 20.000 evrov. V zadnjih dneh pa je bilo dogajanje povsem neverjetno. V treh dneh je vsota s 23.000 poskočila na zavidljivih 30 tisočakov,« pojasnjuje vzpone in padce razpoloženj. Ob koncu je bila Špeharjeva kampanja z zbranimi 30.345 evri ena najuspešnejših na platformi Adrifund.

Kombi že razprodan za leto vnaprej

Špehar o statistikah podpornikov ni prav nič skrivnosten. Projekt je podprlo več kot 536 ljudi. Največ med njimi mu je namenilo od 15 do 40 evrov, 106 ljudi je darovalo od 100 do 250 evrov, sedem podpornikov pa mu je namenilo po tisočaka. Višina donacije namreč pomeni določeno nagrado v zameno. Stoevrski vložek pomeni celodnevni najem kombija s pivom v okolici Ljubljane. Kombi pa je že zdaj, ko sploh še ne spominja na končno različico, za celo leto vnaprej rezerviran.

Dobra zgodba in njena kirurška implementacija sta dosegli odličen učinek. Vendar se zdaj, ko so sredstva zbrana, dejansko delo šele začne. Špehar je še pred vsem tem kravalom na družbenih kanalih poizvedoval, kdo bi mu lahko pomagal pri dejanski prenovi vozila, in pogosto naletel le na eno ime: Tadej Korošec. »Če ti kdo lahko pomaga pri tej odpiljeni ideji, je to on,« so se glasili nasveti poznavalcev. Možakarja sicer nismo spoznali, vendar že hiter pogled na njegove fotografije pove, da z njim ni ravno šale… Visok, krepak, potetoviran in s širokimi uhani. Pravi odpadnik, vendar izjemen strokovnjak za renovacijo in rekonstrukcijo vozil. S Špeharjem sta se odlično ujela in kombi že korenito doživlja preporod nekje v delavnici na obrobju Ljubljane.

»Nedavno me je zgodba Beer Buli zanesla tudi na konferenco avtomobilskih restavratorjev. Med temi izkušenimi profili sem se počutil kot mulo. Ti ljudje se obnove avtomobilov lotevajo izjemno strastno. To traja več let, nekateri obsesijo celo skrivajo pred ženami, da jim ne nakoplje dodatnih težav doma. Potem pa sem bil tam jaz, ki sem govoril o množičnem financiranju in podobnih novodobnih pošastih. Ni bilo malo pogledov od strani. Vendar na koncu koncev smo bili vsi tam zaradi ljubezni do obnove vozil,« dodaja.