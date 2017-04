Ste se kdaj spraševali, zakaj je tako prijetno zaspati v avtomobilu ali na vlaku? Teorij in odgovorov je sicer veliko, vendar naj bi k temu v velikem deležu pripomoglo prav ritmično in bučno okolje. Prijetno zibanje in šum okolice namreč spominjata na maternico, ko smo se vsi počutili najbolj prijetno in varno.

Iz te ideje izhaja dr. Harvey Karp, priznan pediater in strokovnjak za spanje otrok. Na podlagi svoje knjige The Happiest Baby on the Block je razvil prefinjen sistem in ga zapakiral v novodobno zibelko snoo. Karp trdi, da sta ravna podlaga in popolna tišina, kamor spravimo otroke spat, nekaj najslabšega, kar lahko starši storijo.

Otroci v maternici so neprestano v zelo glasnem okolju. Pretakanje tekočin in zvoki iz okolja naj bi ustvarjali glasnejši hrup od domačega sesalnika. Hkrati se neprestano premikajo z materinim telesom. Ob rojstvu pa otroci doživijo nekakšen šok mirnosti, ki jim je tuj. Sploh ponoči. Takšno okolje naj bi zato igralo veliko vlogo pri nespečnosti malčkov. Karp primerja tako doživetje s spanjem odraslega človeka na tleh, brez blazine – gre za nekaj nenavadnega in neprijetnega.

»Otroci najbolje spijo, ko so v stiku z znanimi vzorci iz maternice,« poudarja Karp v svojem nagovoru javnosti. Zibelka snoo zato zagotavlja gibanje in zvoke, ki dojenčke pomirjajo. Vse pravzaprav deluje med seboj povezano. Zibelka je povezana s spletom in aplikacijo na telefonu starša. Opremljena je s kopico senzorjev in mikrofonov, ki zaznavajo, kdaj otrok joka ali se premetava. Temu primerno predvaja pomirjajoč beli šum oziroma vklopi samodejno zibanje. Če se otrok ne pomiri v nekaj minutah, zibelka preneha uspavanje in staršu sporoči, da je za njegovo razdraženost verjetno krivo kaj drugega – lakota, polna plenička.

Zibelka je opremljena tudi s posebno srajčko, v katero smukne otrok. Na tak način je tesno povit kot v maternici, hkrati pa mu onemogoča nepotrebno prevračanje. Taka zibelka naj bi bila primerna za otroke do starosti šestih mesecev, stane pa okroglega tisočaka ameriških dolarjev.

Poleg tehnološke dovršenosti, ki jo je Karp pet let razvijal s kopico bistrih umov univerze MIT, je zibelka tudi vizualno izpopolnjena. Pri tem je ključno vlogo igral oblikovalec Yves Behar, ki je svoj pečat pustil pri odmevnih projektih za podjetji Puma in General Electric.

V podjetju Happiest Baby, ki bedi nad proizvodnjo, tudi dobro ugotavljajo, da je sodoben hiter način življenja še posebno obremenjujoč za novopečene starše. Razumejo, da je hiter spanec malčka še kako dobrodošel na koncu napornega dne. Starši vsekakor vemo, da se večerno uspavanje lahko neuspešno zavleče tudi pozno v noč. Utrujenost in pomanjkanje spanja pri starših pa sta po drugi strani prav tako težavi, ki slabo vplivata na celo vrsto odnosov doma in drugod, navsezadnje na otroka. Snoo torej ni le zibka, ampak celosten sodoben pripomoček za sodobne starše, ki pomaga preprečiti začaran krog nespečnosti.