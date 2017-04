Veliko je spletnih strani in priložnosti za nakup rabljene Chanelove torbice. Še več je možnosti, da kupite njen ponaredek. Eno od zanesljivih mest, na katerem se vam to ne more zgoditi, je RealReal, spletna prodajalna rabljenih luksuznih dobrin iz San Francisca, ki svojo verodostojnost gradi na strogem postopku ugotavljanja pristnosti rabljenih izdelkov. V podjetju imajo celo interno tekmovanje »najdi ponaredek«, v katerem cenilci osvojijo nagrado, če jim uspe najti »izdajalske« znamke.

Vendar pa to ni edini razlog za hitro rast podjetja RealReal. S svojim preprostim poslovnim modelom, ki omogoča petičnim lastnikom, da se rešijo malo rabljenih oziroma malo obrabljenih luksuznih dobrin in oblikovalskih izdelkov, je začela prevzemati posel tako eBayu kot sloviti avkcijski hiši Sotheby’s. Podjetje, ki ga je leta 2011 ustanovila Julie Wainwright, je lani preprodalo za več kot 400 milijonov dolarjev razkošnih modnih oblačil, obutve, torbic, nakita in ročnih ur ter dekorativnih predmetov za dom. Vsako leto se promet podjetja, ki je razširilo poslovanje že po vsem svetu, poveča za 75 do 100 odstotkov. Wainwrightova, ki je izvršna direktorica podjetja RealReal, je doslej zbrala tudi za več kot 120 milijonov dolarjev vlagateljskih sredstev.

Največja skrb kalifornijske podjetnice je, kako spraviti v prodajo vse blago, ki prihaja na njen naslov. Prodajalcem izdelkov omogoča brezplačno pošiljanje po pošti, vozniki podjetja pa jih lahko pridejo prevzet celo na strankin dom. Zgodilo se je že, da so lastnici torbice, dane v konsignacijsko prodajo, vrnili 100 tisoč dolarjev vredne uhane, ki jih je pozabila v torbici.

Kupci lahko na spletni strani podjetja RealReal uporabijo storitve podjetja Affirm, še enega uspešnega kalifornijskega zagonskega podjetja za financiranje (kreditiranje) spletnih nakupov, pri katerem si uporabnik sam določi način in čas odplačevanja.

Trg z luksuznimi izdelki je globalno vreden 1500 milijard dolarjev, v podjetju RealReal pa pravijo, da ga poskušajo z inovativno prodajo rabljenih izdelkov še razširiti. »Začeli smo tako rekoč iz nič, Julie Wainwright je podjetje ustvarila za mizo v svoji kuhinji. Danes imamo 600 zaposlenih, veliko lokacij po vseh ZDA, prestižne izdelke pa sprejemamo in pošiljamo po vsem svetu,« piše na spletni strani podjetja.