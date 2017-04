Zagorski župan Matjaž Švagan si ne želi, da bi upravna stavba družbe Svea, ki je že skoraj tri leta in pol v stečaju, propadala, kot so propadle Medijske toplice. Zato bi rad izkoristil priložnost, da bi prostore, za katere očitno ni zanimanja v gospodarstvu, odkupila kar občina in tja preselila glasbeno šolo.

Nakup prostorov Svee najkrajša pot Ta se namreč že leta otepa s prostorsko stisko, saj imajo manj učilnic kot učiteljev, poučujejo na treh lokacijah, prostori v obstoječi stavbi pa so vlažni in slabo zvočno izolirani. Na 1500 kvadratnih metrih v Svei bi občina tako lahko prišla do sodobnih učilnic, svoj prostor pa bi tam dobili še medgeneracijski center in nekatere druge organizacije. Vizionarski posel, tako Švagan, bi izpeljali v prihodnjega pol leta. Stečajni upravitelj bo namreč še pred tem razpisal šesto javno dražbo z izhodiščno ceno 474.000 evrov, kar je dobra polovica manj od polne vrednosti zgradbe. Ker kupca do zdaj ni bilo, Švagan pričakuje, da bo tako tudi na tej dražbi in da bo občina sodelovala pri sedmem poskusu prodaje upravnih prostorov nekdaj slovite proizvajalke kuhinj. Ponudili bodo 323.000 evrov, kar bo po županovem mnenju dovolj dobra ponudba, da bo glasbena šola dobila nove prostore, usklajene s pravilnikom, ki naj bi ga pripravili na šolskem ministrstvu. »Veliko je bilo različic za širitev glasbene šole, a je to najkrajša pot,« je Švagan nagovoril občinske svetnike k dvigu rok za soglasje k nakupu. Dodal je še, da je program selitve glasbene šole zastavljen celovito, denar za kupnino pa bodo zagotovili z rebalansom proračuna.